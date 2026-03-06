Última semana para apuntarse al al programa de termalismo +Benestar para mayores de 55 años

El turismo termal se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Galicia. Ya sea por parte de visitantes de otros países y comunidades, o por la de los propios gallegos, cada vez más personas optan por el spa y el balneario para descansar y disfrutar de una actividad diferente.

Aunque Ourense es la provincia más conocida por sus aguas termales, Pontevedra no se queda atrás ni en número, ni en calidad ni en las propiedades mineromedicinales de sus aguas. Para promover esta actividad entre los mayores de 55 años, la Diputación de Pontevedra lanza el programa +Benestar con una oferta de 2.127 plazas, cuya inscripción se mantendrá abierta hasta el próximo viernes 13 de marzo.

Con esta iniciativa, la Diputación busca también extender el conocimiento sobre las cualidades terapéuticas y medicinales de estas aguas. Con la posibilidad de conseguir una de las más de 2.100 plazas ofertadas para mayores de 55, quienes se inscriban podrán disfrutar de balnearios, talasos y spas de toda la provincia.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 220.000 euros según apunta el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. De las 2.127 plazas, 2.097 cuentan con una subvención de 100 euros por parte de la Diputación y las 30 restantes, destinadas a personas en riesgo de exclusión, estarán financiadas con 400 euros sobre el coste total.

Requisitos y cómo apuntarse al programa +Benestar

El programa +Benestar ofrece estancias de seis días y cinco noches en distintos establecimientos termales de Pontevedra. Estas estancias son en régimen de pensión completa e incluyen actividades de animación.

Los interesados en apuntarse deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar empadronado en la provincia de Pontevedra.

Tener 55 años o más.

No sufrir ninguna enfermedad o patología compatible con la actividad del programa.

No padecer alteraciones de comportamiento ni enfermedades con riesgo de contagio.

Poder realizar las actividades elementales de la vida diaria de forma autónoma.

En el caso de ser menor de 55 años, también puedes apuntarte al programa, pero los requisitos son distintos:

Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Poseer la condición de pensionista por los conceptos de jubilación, invalidez, viudez u otros.

Tener aprobada la resolución del programa individual de atención en el que se reconozca la condición de persona cuidadora de otra persona con reconocimiento de dependencia a través del Sistema para la Atención y Autonomía a la Dependencia (SAAD).

El programa se desarrollará en ocho establecimientos termales de la provincia, situados en Sanxenxo, O Grove y Lalín, y los precios oscilarán entre los 275 y 334 euros. Puedes consultar la lista completa a continuación:

Lista de establecimientos del programa +Benestar. / Deputación de Pontevedra

El paquete incluye pensión completa, el uso de spas y balnearios durante un mínimo de hora y media al día y tres tratamientos complementarios gratuitos. A su vez, como parte del programa también se incluyen actividades socioculturales y el desplazamiento en bus —tanto ida como vuelta— desde Vigo o Pontevedra.

Puedes inscribirte a través del formulario disponible en la Sede electrónica de la Diputación de Pontevedra o presentar la solicitud de manera presencial en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.