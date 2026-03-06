Próximo festivo en Galicia: el último antes de Semana Santa y posibilidad de puente de 4 días

Una vez pasados los días de Carnaval, muchos ya se preguntan cuándo es el próximo festivo en Galicia. Para darles una alegría debemos decir que el próximo festivo no solo está a la vuelta de la esquina, sino que además tendrás la posibilidad de hacer puente.

Para este 2026, la Xunta de Galicia ha escogido el próximo 19 de marzo, día de San Xosé y Día del Padre, como uno de los tres festivos autonómicos para este año. Al caer en jueves, podrás hacer un puente de 4 días si pides el viernes libre en tu trabajo.

El último puente antes de Semana Santa

Los gallegos gozarán en 2026 de 14 festivos, siendo dos locales y el resto nacionales y autonómicos. Pasados los festivos de Reyes y Carnaval, el próximo día libre en el calendario será dentro de dos semanas, el 19 de marzo día de San Xosé, algo poco habitual.

Este día es el 'comodín' del calendario gallego, ya que solo es festivo si el Día das Letras Galegas (17 de mayo) o el Día Nacional de Galicia (25 de julio) caen en domingo, como sucede este año con el 17 de mayo, que es un domingo. De esta forma, los tres festivos autonómicos de 2026 en Galicia son:

San Xosé : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Xoan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia o Día da Patria Galega: 25 de julio, sábado

Aunque este año no caen tantos festivos en fin de semana como en 2025, tanto el Día de Galicia como la Asunción de la Virgen caen un sábado, por lo que son dos festivos con los que la mayoría de trabajadores ya no cuentan para poder hacer puente. En Vigo, también debemos restarle el 28 de marzo, día de la Reconquista y también sábado.

A estas alturas del año, el calendario de festivos para los vigueses quedaría así: