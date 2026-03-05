¿Te ha pasado alguna vez en Vigo?: cobran luz y wifi a una clienta tras horas con el portátil en un bar

Una imagen de un ticket de cafetería se ha colado en la conversación de redes sociales y está dividiendo opiniones. Según el recibo, una clienta que pasó varias horas en un local con un café con leche, con el ordenador conectado a la corriente y usando la conexión wifi, terminó pagando un suplemento específico por ello.

En la cuenta figura “1 Café con leche” (2,20 €), “1 extra leche” (1,50 €) y un concepto añadido que ha provocado el revuelo: “Servicio Luce e Wifi” (5,00 €). El total asciende a 8,70 euros.

El caso ha sido compartido por la cuenta del creador de contenico y escritor '@soycamarero, que lo publicó como consulta abierta: «Una mujer estuvo horas con un café con leche y conectó su ordenador a la luz más el wifi del local. Al sacar la cuenta le añadí estos costes al ticket. ¿Cómo lo veis?»

A partir de ahí, la discusión se ha extendido como la pólvora. Por un lado, quienes defienden que muchos bares se han convertido en oficinas improvisadas y que un consumo mínimo durante horas perjudica al negocio, especialmente en horas punta. Por otro, quienes consideran que el suplemento no está claramente anunciado o que cobrar luz y wifi puede sentar un precedente incómodo para el cliente.

Más allá del debate, la pregunta queda en el aire: ¿deberían los locales regular el uso prolongado de mesas con portátil y enchufe con tarifas, tiempos o consumición mínima o es mejor mantenerlo como una cortesía incluida?