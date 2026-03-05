«Mirade que cousa máis chuliña»: el caballito de mar en el vídeo más tierno del 'influencer' y marinero gallego Rogelio Santos

El marinero Rogelio Santos Queiruga, conocido por su faceta divulgadora en redes sociales y por sus apariciones en medios, compartió la tarde de este miércoles 4 de marzo de 2026 un vídeo que ha enternecido a sus seguidores: un caballito de mar moviéndose despacio, aleteando con suavidad y tratando de agarrarse con la cola a las algas, instantes antes de ser devuelto al agua.

En la grabación, Santos Queiruga muestra el animal con cuidado, lo deja un momento sobre la mano «para que veades cómo se move» y describe sus movimientos con una mezcla de asombro y cariño. “Mirade… que cousa máis chuliña”, comenta mientras el caballito abre sus aletas y avanza lentamente, casi como si flotara, en una escena que resume a la perfección el tono de su contenido: cercano, emocionante y didáctico.

Más allá de la imagen tierna, el vídeo tiene un mensaje claro. El marinero advierte de que ver caballitos de mar es cada vez menos habitual y lo relaciona con factores como la contaminación, entre otras causas. «Por causa da contaminación… cada vez hai menos cabaliños de mar», señala, subrayando que estos hallazgos no deberían verse como una curiosidad, sino como un recordatorio de la fragilidad del ecosistema.

En su testimonio, Santos Queiruga aporta además información útil para aficionados a la fotografía marina y para quienes siguen este tipo de avistamientos. Sitúa el encuentro en la zona de la playa de Arnela. Según explica, el caballito apareció entre algas, un lugar lógico para esta especie, que suele camuflarse por color y forma y agarrarse con la cola a la vegetación para no ser arrastrado.

De la curiosidad a la ciencia (y de vuelta al agua)

El marinero insiste en que comparte estos datos porque pueden ser «importantes para la ciencia» y porque hay gente interesada en localizar puntos de observación para grabar y fotografiar. Y, como remate del vídeo, llega el gesto que completa la historia: lo suelta en un lugar seguro.