Así se usó la histeria para patologizar el deseo femenino y reprimir a las mujeres

«Muy buenos días caballeros. Les agradezco que hayan venido. La lección de hoy consistirá en una sesión de hipnosis realizada a una paciente afectada de histeria aguda. Tiene dieciséis años y en los tres que lleva ingresada en la Salpêtrière ha sufrido más de doscientos ataques». Así presenta el eminente neurólogo Jean-Martin Charcot (París, 1825 – Montsauche-les-Settons, 1893) a Louise en una de sus famosas lecciones en «El baile de las locas», novela de la francoespañola Victoria Mas. Aunque se trata de un personaje de ficción, la historia de Louise representa solo una de entre las miles de mujeres que fueron recluidas por la figura masculina de la que dependían -padre, esposo, hermano o tío- por salirse de la norma.

La histeria fue considerada una enfermedad exclusiva de las mujeres desde la antigüedad hasta su eliminación oficial del manual diagnóstico DSM en 1980, aunque como diagnóstico comenzó a desacreditarse a finales de los cincuenta del siglo pasado. Sin embargo, no fue la única patología atribuida exclusivamente al considerado «sexo débil». Muchas mujeres eran diagnosticadas también de clorosis o de ninfomanía. Estas patologías, sin ninguna base científica, se convirtieron en un potente instrumento médico de control social sobre las mujeres a través de una sexualidad medicalizada y su diagnóstico se intensificó a partir de la aparición de las primeras corrientes feministas.

La histeria patologizó el deseo femenino y se utilizaba para explicar numerosos síntomas físicos y emocionales, como insomnio, irritabilidad, dolores de cabeza o desmayos -este síntoma disminuyó drásticamente en cuanto el corsé cayó en desuso-. Los tratamientos iban desde la hipnosis y la estimulación genital realizada por médicos y comadronas -la masturbación femenina se consideraba indecente- para provocar el llamado «paroxismo histérico» hasta intervenciones quirúrgicas en los casos más graves.

Pero el concepto de histeria (del griego hystera) viene de más atrás. Platón e Hipócrates ya lo describieron, relacionándolo con la creencia de que el útero causaba enfermedades al desplazarse por el cuerpo. Durante la Edad Media y el Renacimiento se atribuía a la privación sexual femenina, recomendándose matrimonio, relaciones sexuales y masajes como tratamiento.

En la era victoriana el diagnóstico se volvió extremadamente amplio, llegando a aplicarse a gran parte de las mujeres. Surgieron dispositivos mecánicos y eléctricos para masajes terapéuticos, posteriormente comercializados para uso doméstico. La película británica «Hysteria», dirigida por Tanya Wexler, aborda el tratamiento de esta supuesta patología y la invención del vibrador.

A comienzos del siglo XX la histeria desapareció como diagnóstico médico, debido al avance del estudio psicológico y a mejores métodos de clasificación de los trastornos mentales, impulsados en parte por Sigmund Freud y Jean-Martin Charcot.

Otro diagnóstico desacreditado hoy es la clorosis, conocida también como la «enfermedad de las vírgenes», que entre los siglos XVI y XIX fue muy frecuente en mujeres jóvenes a partir de la pubertad y que registró altas tasas de diagnósticos en hospitales europeos. Esta patología se caracterizaba por anemia microcítica e hipocrómica, palidez, disnea y palpitaciones, trastornos digestivos y menstruales, y síntomas nerviosos o psiquiátricos. A menudo era atribuida a la melancolía o a la falta de matrimonio, por lo que el tratamiento incluía remedios con hierro, extractos ováricos, electroterapia, baños medicinales, y el matrimonio y la maternidad.

Según «Medicina vs mujeres. La literatura médica sobre clorosis (Siglos XVII-XX): ¿ciencia o propaganda?», obra de Juan Luis Carrillo Martos, Encarnación Bernal Borrego y Juan Luis Carrillo Linares, esta enfermedad fue ampliando a lo largo de cuatro siglos el territorio de su clínica de tal modo que a finales del siglo XIX cualquier mujer podía ser fácilmente identificada como clorótica. Según los autores, con este diagnóstico, lejos de resolverse algún problema de salud, se enmascaraban otros problemas médicos y se creaban nuevos problemas para las mujeres.

La clorosis llegó a vincularse a la lectura, una afición muy extendida entre las mujeres de la nobleza y la burguesía del siglo XIX. «La sociedad burguesa impuso condiciones lectoras a las mujeres. El siglo XIX concentró sus esfuerzos en definirlas desde la perspectiva médica. Esta categorización implicó que las idas de salud y enfermedad se construyesen en paralelo a los discursos de género», expone Raquel Baixauli Romero, doctora de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, en un artículo que publica en «The Observator».

Durante siglos, la mujer fue considerada un ser asexuado, por lo que el deseo sexual femenino activo o no convencional fue tratado como una enfermedad física y moral, a menudo diagnosticada de ninfomanía. Médicos como Daniel Tuke definían esta dolencia como un impulso irresistible de satisfacer el apetito sexual. Estos diagnósticos a menudo se aplicaban a mujeres que mostraban independencia, comportamiento «anormal» o simplemente un deseo sexual alto.

El tratamiento abarcaba intervenciones quirúrgicas como la clitoridectomía -extirpación parcial o total del clítoris-; métodos de cauterización; aplicación de diversas sustancias, como el nitrato de plata y el uso de sanguijuelas con el objetivo de reducir lo que se consideraba una congestión sanguínea; y técnicas de hidroterapia, como duchas frías a presión, inyecciones vaginales, baños y enemas, destinadas a disminuir la llamada «excitación». Además, muchas pacientes eran sometidas a aislamiento y contención, siendo internadas en instituciones y restringidas físicamente para impedir la masturbación.

La revisión histórica de los estudios sobre la mujer, impulsada por la historia de género, muestra que estas supuestas enfermedades femeninas están vinculadas al contexto social y político de la época, y que su consolidación coincide con periodos de reacción conservadora frente a los movimientos feministas, utilizándose como mecanismo para legitimar la subordinación femenina.