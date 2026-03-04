El director vigués Santiago Pereira, único gallego seleccionado para el Campus Málaga Talent promovido por Antonio Banderas

Santiago Pereira da voz al colectivo LGTBIQ+ a través de sus proyectos audiovisuales. Y lo hace desde dentro. «Siempre escribo desde lo que conozco o con lo que puedo empatizar profundamente», sostiene.

Pereira (Vigo, 2000) es el único gallego que ha sido seleccionado para participar en el Campus Málaga Talent promovido por Antonio Banderas, presidente de honor del Festival de Cine de Málaga, una residencia que reúne a veinte jóvenes talentos audiovisuales de Europa y Latinoamérica. Al amparo del prestigioso festival cinematográfico, su objetivo es romper las barreras creativas y fomentar la colaboración profesional, proporcionándoles herramientas y formación de la mano de profesionales de primer nivel, según sus responsables.

«Ser único gallego seleccionado es un privilegio que no esperaba», afirma Pereira. El joven vigués permanecerá en la ciudad malagueña del 5 al 14 de este mes, diez días de formación intensiva en los que recibirá una formación que abarca desde análisis de proyectos y el aprendizaje de nuevas técnicas narrativas, hasta la integración de los jóvenes en las actividades del área industrial (MAFIZ) y del Festival de Málaga. Durante este periodo, podrá conocer en profundidad los procesos de financiación, distribución, marketing y promoción audiovisual.

«Estoy seguro de que será una experiencia enriquecedora, tanto por el aprendizaje como por los contactos y las relaciones con otros cineastas de otras comunidades y países. Otras residencias en las que he participado antes, me han aportado una valiosa red profesional y, sobre todo, amistades, además de orientación para el desarrollo de proyectos», comenta. Especialmente le interesa conocer el trabajo y la mirada de cineastas de otros países.

Pereira ha sido seleccionado por el proyecto de «Tina y Pol», cortometraje y largometraje en desarrollo, que ya pasó por Terra#LAB del Festival Internacional de Cine de Pontevedra Novos Cinemas. «Tina y Pol» narra una historia de amor protagonizada por una mujer trans que ha sufrido una agresión y se prepara para un proceso de justicia restaurativa con su agresor. Mientras avanza en ese proceso, surgen conflictos en su relación de pareja que revelan tensiones invisibles y prejuicios no resueltos. «Aunque parte de una agresión, la película se centra en la relación y en la posibilidad de transformar los vínculos a través del diálogo», explica.

«Siempre escribo desde lo que conozco o con lo que puedo empatizar profundamente» Santiago Pereira — Director de cine vigués, seleccionado para el Campus Málaga Talent

La justicia restaurativa es un enfoque de justicia que se centra en reparar el daño causado por un delito o conflicto, en lugar de solo castigar al infractor. Involucra a la víctima, al ofensor y a la comunidad en un proceso de diálogo para sanar las relaciones, fomentar la responsabilidad y reducir la reincidencia. El caso más conocido en España es el de Maixabel Lasa, mujer de una víctima mortal de ETA, que la directora Icíar Bollaín llevó al cine en 2021 con Blanca Portillo y Luis Tosar en los papeles protagonistas. Sin embargo, se aplica también en situaciones de violencia contra el colectivo LGTBIQ+, xenofobia y violencia juvenil.

«Es un proceso complejo, con un acompañamiento psicológico previo largo y delicado. A mí me interesa mostrar esa preparación previa y cómo el diálogo puede generar una transformación tanto en la víctima como en el agresor, Es una fórmula que permite a la víctima enfrentarse a su agresor y que ayuda a cerrar heridas», explica el joven director, que está siendo asesorado por un experto en la materia.

La idea de la película surgió tras asistir a un congreso de estudios queer en A Coruña. «Allí conocí experiencias reales de justicia restaurativa. A partir de ahí, y también desde mi propia vivencia personal respecto a la identidad y al proceso de aceptación, empecé a construir la historia», explica.

Su anterior proyecto audiovisual es «Translatio», actualmente en fase de montaje, protagonizado por Susana Sampedro («Matria»), Alberto Abal y Nicolás Rey. Coproducido junto a MalaHerba Producións, este cortometraje, cuyo estreno está previsto para el próximo año, cuenta con la subvención de AGADIC, el patrocinio de la Diputación de Pontevedra y la colaboración de CRTVG. «Es mi proyecto más sólido hasta la fecha. Será mi primer corto distribuido en festivales con financiación pública», sostiene.

Rodada en gallego en localizaciones de Catoira y Vilagarcía de Arousa, «Translatio» es una película de aprendizaje (coming-of-age) sobre un chico que duda de su identidad sexual mientras crece en un lugar de paso, vinculado al origen marítimo del Camino de Santiago por la ría de Arousa. «Mientras los peregrinos siguen su camino, él se siente paralizado», comenta.

Graduado en Comunicación Audiovisual, becado por el Máster de Producción Ejecutiva Audiovisual y Periodística, Pereira trabaja actualmente en el departamento de comunicación del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO). Anteriormente, ha sido auxiliar de producción en los programas de TVG «A Revista» y «ZigZag Diario», y en el departamento de producción para cine de la productora Matriuska.