Creación gallega al asalto de ARCO y varias ferias de la Semana del Arte

ARCOmadrid, considerada la feria de arte contemporáneo más importante del sur de Europa, inauguró ayer su edición de 2026. En esta nueva edición ha quedado sin respuesta la petición al Gobierno de rebajar el IVA cultural a las galerías como ha acontecido en Francia, Italia o Portugal. Ayer protestaron en el arranque de la cita.

Desde Galicia, la única seleccionada ha sido Nordés, de A Coruña. Esta ha acudido con una nutrida representación de artistas gallegos como Pablo Barreiro, Rosendo Cid, Ánxel Huete o Julia Huete.

No suponen la única representación gallega en ARCO. Los vigueses Menchu Lamas y Antón Patiño (este último inauguraba días atrás exposición en Palexco, en A Coruña) muestran obra con la galería Miguel Marcos de Barcelona y el cambadés Manolo Paz presenta varias esculturas con la madrileña Max Estrella (donde comparte stand con artistas de fuera de Galicia como Daniel Canogar, Glenda León o Isabel Coixet).

Obra de Menchu Lamas, "Peixe roxo", con la galería Miguel Marcos de Barcelona. En muestra, en ARCO. / Galería Miguel Marcos

Asimismo, el tudense Carlos Fer optaba al premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente.

Una semana intensa de ferias en la capital

Además de ARCO, la capital española es el escenario de la Semana del Arte con otras ferias como Art Madrid, Justmad, CAN, Hybrid Art Fair o FORMA.

«Casette», de Mico Rabuñal. / Daniel Lopez Martin

En Art Madrid también encontramos talento gallego con Idoia Cuesta o con artistas como Iván Prieto, el redondelano Lino Lago, el arousano Miguel Piñeiro o el coruñés Xurxo Gómez-Chao. Todos ellos representandos por Moret Art. La galería Metro llevó a Manuel Barreiro. Otros artistas participantes son Perrilla, Xavier Cuiñas o Mico Rabuñal. Este último presenta pequeñas esculturas que recuerdan a objetos de la infancia y jueventud de la generación X: un casete, gomas de borrar con el dibujo de Minie y Mickey o incluso nubes de golosina o unas pipas. Están todas talladas en piedra.

En Just Mad, en el Palacio de Neptuno, esta semana podremos ver la obra del vigués Luís Carballo con AF Galería, de Vigo. En sus obras juega con las dimensiones de fotografía para denotar espacios arquitectónicos.