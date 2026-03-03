Sorteo exclusivo para subscritores: 10 entradas dobres para ver «Las líneas discontinuas»
Premio á Mellor Película Española e ao Mellor Guion no Festival de Cine de Gijón
Faro de Vigo sortea 10 entradas dobres para ver a película Las líneas discontinuas nos Cines Tamberlick (Praza Elíptica, Vigo) ata o xoves 12/03 (horarios: luns, martes, mércores e xoves: 17:15, Sábado e domingo: 16:00 e 17:45). Unha historia intensa sobre encontros inesperados que deixan pegada, recoñecida co Premio á Mellor Película Española e ao Mellor Guion no Festival Internacional de Cine de Gijón.
Completa o formulario e participa antes do xoves 5 de marzo ás 12:00h. Se aínda non es subscritor, estás a un clic de poder optar ao sorteo.
