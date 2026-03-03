Fallecimiento
Muere a los 78 años el periodista Fernando Ónega
En su dilatada trayectoria, trabajó en numerosos medios de comunicación y fue también director de prensa de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez
EFE
El periodista Fernando Ónega, una de las voces más destacadas de la información en España y particularmente durante la transición, ha fallecido este martes a los 78 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares.
Ónega, nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores '65ymas', que ha informado del fallecimiento.
Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.
La capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- De rozar el 9 en Bachillerato a una FP
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- prohi
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Vigo también se llevó un Goya