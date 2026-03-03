La mortalidad por cáncer de mama en España ha caído un 42% en las últimas tres décadas.

En España la tasa de mortalidad por cáncer de mama ha caído el 41,9 % entre 1990 y 2023, desde los 23,9 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 1990 a trece en 2023, lo que sitúa a España con una de las tasas más bajas de los países desarrollados, por delante de potencias como Estados Unidos, Francia o Alemania.

En ese mismo periodo, la tasa de incidencia (casos nuevos) apenas varió un 5,4 %, lo que muestra que aunque el número de personas diagnosticadas se ha mantenido relativamente estable, la eficacia de los tratamientos y la detección precoz del sistema de salud español ha reducido la tasa de fallecimientos casi a la mitad en poco más de tres décadas.

Pero los datos globales no son tan esperanzadores, y pese a los avances en los tratamientos contra el cáncer de mama, se estima que los nuevos casos en mujeres en el mundo crecerán un 34 % y las muertes un 44 % en 2050, debido al "desproporcionado" impacto de esta enfermedad en los países de renta baja.

Así, según el último análisis del Global Burden of Disease Study Breast Cancer Collaborators, publicado este martes en The Lancet Oncology, el número de casos de cáncer de mama en el mundo pasará de 2,3 millones en 2023 a más de 3,5 millones en 2050, y las muertes de 764.000 a 1,4 millones.

El estudio subraya que más de una cuarta parte de los años de vida saludable perdidos por la enfermedad y muerte prematura causados por este cáncer en el mundo podrían evitarse siguiendo un estilo de vida saludable (mantener un peso saludable, practicar ejercicio, no fumar y reducir el consumo de carne roja).

"El cáncer de mama sigue cobrándose un precio profundo en las vidas de las mujeres y en las comunidades", lamenta la autora principal Kayleigh Bhangdia, del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.

La creciente carga del cáncer de mama se está desplazando hacia los países de ingresos medios y bajo, "donde los diagnósticos en etapas más avanzadas, un acceso más limitado a una atención de calidad y tasas de mortalidad más elevadas, amenazan con eclipsar el progreso en la salud de las mujeres".

Los autores subrayan que, con un acceso equitativo a la atención en entornos de bajos recursos, inversión en terapias innovadoras y una fuerte voluntad política, se podría garantizar que todas las mujeres tengan las mismas posibilidades de superar la enfermedad.

Un análisis pormenorizado

Los resultados muestran que el cáncer de mama sigue siendo el más común en mujeres en todo el mundo, con 2,3 millones de nuevos casos diagnosticados en 2023 (73% en países de ingresos altos y medios-altos) y 764.000 muertes (el 39% en países de ingresos bajos y medios-bajos).

Al ajustar las tasas globales de casos y muertes para tener en cuenta las diferencias de edad y permitir comparaciones entre países, el estudio revela desigualdades sorprendentes.

Por ejemplo, en 2023, las tasas de incidencia estandarizadas por edad fueron, en promedio, más altas en los países de ingresos altos, como Mónaco, Andorra, Francia, Alemania e Irlanda (cien nuevos casos por cada 100.000 mujeres), y más bajas en los de ingresos bajos y medios, como Afganistán, Somalia y Mozambique (trece nuevos casos por cada 100.000 mujeres).

Pero desde 1990, las tasas estandarizadas por edad de nuevos casos han aumentado drásticamente (un 147% de media) en los países de ingresos bajos y se han mantenido estables en los de ingresos altos.

Y entre 1990 y 2023, las tasas de mortalidad estandarizadas por edad por cáncer de mama disminuyó un promedio del 30% en los países ricos y prácticamente se duplicaron en los de ingresos bajos.

Los años de vida saludable perdidos se duplicaron en todo el mundo (de 11,7 millones de años en 1990 a 24 millones de años en 2023) pero aunque las mujeres de los países de ingresos bajos y medios-bajos copan el 27% de los nuevos casos globales, contribuyen a más del 45% de toda la mala salud y muertes prematuras por cáncer de mama (casi 11 millones de años de vida saludable perdidos).

Cáncer premenopáusico y otros factores

En 2023 se diagnosticaron en todo el mundo tres veces más casos nuevos de cáncer de mama en mujeres de 55 años que en mujeres de 20 a 54 años.

Sin embargo, las tasas de nuevos casos han aumentado en las mujeres de 20 a 54 años (un 29%) desde 1990, mientras que las tasas en las mujeres mayores apenas han cambiado, lo que puede estar reflejando cambios en los patrones de edad y en los factores de riesgo, que varían entre las mujeres pre y pos menopáusicas, apunta el informe.

Noticias relacionadas

En 2023, el 28% de la carga mundial del cáncer de mama se relacionó con seis factores de riesgo modificables, encabezados por el consumo de carne roja (responsable del 11% de todos los años saludables perdidos), seguido del tabaco (incluido el humo ajeno; 8%), el azúcar en sangre elevado (6%), alto índice de masa corporal (4%), alto consumo de alcohol y poco deporte (ambos con un 2%).