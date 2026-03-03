La Luna de Gusano despide el invierno

El cielo regaló anoche uno de esos espectáculos que embelesa a quien lo contempla: la Luna de Gusano. Este plenilunio anuncia el próximo fin del invierno y la llegada de la primavera. De hecho, debe su nombre al despertar de las larvas con motivo del cambio de estación.

Esta tercera luna llena del año, tras las del Lobo y la Nieve, relució en una noche despejada que permitió su observación a simple vista.

Como es habitual, su magnetismo se traslada a las mareas, que estos días se muestran más intensas, alcanzando casi los cuatro metros la pleamar y apenas medio metro la bajamar.

El próximo plenilunio será el 2 abril: la Luna Rosa o del huevo.

Entrada de la primavera

La nueva estación dará comienzo el 20 de marzo a las 15:46 horas. Durará aproximadamente 92 días y 18 horas, y terminará el 21 de junio con el inicio del verano.

Resulta curioso pero, según apunta el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la estación de las flores no siempre se estrena el mismo día: puede hacerlo entre el 19 y el 21 de marzo. De hecho, 2003 marcó el registro más tardío en este siglo: lo hizo el 21 a las 2 de la madrugada. «Las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol», explica el IGN.

La nueva estación traerá más horas de luz: «El Sol sale por las mañanas más de un minuto antes que el día anterior, y por la tarde se pone más de un minuto después. Como consecuencia, al inicio de la primavera, el tiempo en que el Sol está por encima del horizonte aumenta casi tres minutos cada día».

Cambio de hora

El cambio para el horario de verano se producirá el domingo 29 de marzo. Esa madrugada los relojes se adelantarán una hora: las 2 pasarán a ser las 3.

Noticias relacionadas

Este se mantendrá hasta el domingo 25 de octubre.