Borja Quiroga: «Una de cada siete personas tiene problemas renales»

«Una de cada siete personas tiene problemas renales. La insuficiencia renal es la séptima causa de muerte en el periodo 2022-2026, será la tercera en 2050 y la segunda a finales de siglo», manifestó ayer en Club FARO el médico especialista en nefrología y divulgador Borja Quiroga durante la presentación de su libro El reto es no envejecer. Activa la proteína khloto y multiplica tus años de vida (Rocaeditorial). La detección y el tratamiento precoz de esos problemas, que se pueden valorar en analíticas de sangre midiendo la creatinina y de orina (comprobando la presencia de proteínas como la albúmina) evitarían llegar a la diálisis, que acorta la esperanza de vida 40 años para alguien que comience a dializarse con 20 años, según indicó el ponente. «Esas analíticas cuestan un euro», afirmó.

Presentado y entrevistado por Federico Mallo, catedrático de Fisiología-Endocrinología en la Universidad de Vigo, Quiroga hizo hincapié en la importancia de las funciones del riñón para nuestra salud. Además de depurar los tóxicos del organismo eliminándolos a través de la orina, sus funciones son sintetizar la eritropoyetina (la conocida epo con la que dopaban a los ciclistas en los 90), la hormona que sube los glóbulos rojos, regular el metabolismo fosfocálcico llevando el calcio a los huesos, regular la tensión arterial (el 80% de las personas con enfermedades renales son hipertensos) y limitar el envejecimiento gracias a la proteína khloto, que se encuentra dentro del riñón y elimina el fósforo que viene de la dieta, sobre todo de los alimentos ultraprocesados. «Comer ultraprocesados envejece y hace bajar la proteína khloto».

Tras desterrar mitos sobre la cantidad de agua que debemos ingerir diariamente (tanto en bebida como en alimentos) y situar el mínimo recomendable en 1,5 litros para un persona en un estado de salud normal y con una mínima actividad física, Quiroga advirtió que «no necesitamos agua para limpiar el riñón» y que por encima de 20 litros diarios el órgano es incapaz de tratar tanto líquido y lo envía al cerebro ocasionando un edema.

Ofreció tres grandes consejos para proteger la función renal, que también están relacionados con la medicina antienvejecimiento, el primero de ellos generar masa muscular a través de ejercicios de fuerza, ya que el músculo funciona como un órgano endocrino que manda señales al resto del cuerpo a través de las mioquinas, que funcionan como agentes antiinflamatorios, metabólicos y neuroprotectores.

El segundo hábito recomendable se refiere a mantener una alimentación saludable, que Quiroga identificó con la dieta mediterránea, la cual actualmente en España solo sigue el 30% de la población, según estudios, debido a la paulatina incorporación de ultraprocesados que harinas y azúcares refinados, «aditivos adictivos que nos hacen la vida más sencilla y al contener umami nos confiere una recompensa cerebral». Aludió también a la presencia de fósforo inorgánico en alimentos, aconsejó leer las etiquetas y huir en general de los ingredientes que comienzan con la letra E (en su libro identifica un total de 26)

Huir del estrés es otro de los hábitos que debemos tener en cuenta, que el cortisol mantenido durante tiempo es una amenaza para nuestra salud al subir la tensión y la frecuencia cardíaca, además de influir en el descaso nocturno, que apuntó como cuarta recomendación. Otro factor para la longevidad es pertenecer a una comunidad, socializar. «El aislamiento es perjudicial para el organismo».

Los superalimentos milagro no existen

No existen superalimentos milagrosos ni suplementos capaces de compensar una mala dieta, asegura en su libro el doctor Borja Quiroga, quien culpa al marketing de estas modas nutricionales. Alimentos exóticos como las semillas de chía, el açai, la cúrcuma, la espirulina o el kimchi no guardan diferencia en composición y supuesto beneficio con otros protagonistas habituales de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva, el tomate, las nueces, las sardinas o el ajo.

Tampoco hay que obsesionarse con la idea de cinco comidas al día tan extendida durante décadas, advierte el nefrólogo, quien aboga que adaptar la frecuencia con la que comemos a cada persona.

Con los suplementos sucede algo parecido. «Sabemos que algunos valores bajos de magnesio, zinc o vitaminas suelen asociarse a un peor estado de salud. Sin plantearnos por qué en un momento determinado tenemos esos valores bajos, nos dedicamos a suplementar (a veces con dosis ínfimas y engañosas) buscando un beneficio clínico que no se logra».

Noticias relacionadas

Si hubiera que quedarse con un suplemento, éste sería el omega 3, que no es necesario tomar en cápsulas pues se encuentra en el pescado azul.