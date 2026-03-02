Exclusiva YOTELE
Patricia Conde, fichaje bomba de Antena 3 como nueva presentadora de 'Juego de pelotas' en relevo de Juanra Bonet
La actriz se consolida en Atresmedia tras participar en 'El desafío', el concurso presentado por Roberto Leal.
Ricky García
Antena 3 está a punto de comenzar las grabaciones de la segunda edición de 'Juego de pelotas', el game show producido por Warner ITPV que estrenó la temporada pasada con una media del 12% de share, que contará con una novedad destacada en sus nuevos programas: Juanra Bonet no estará al frente del concurso, tras su fichaje por Telecinco para tomar las riendas de 'Allá tú'.
En esta nueva etapa, la dirección de la cadena ha decidido situar a Patricia Conde como nueva presentadora, según ha conocido en exclusiva YOTELE. La actriz vuelve a ponerse al frente de un formato tras su paso por varios espacios en los últimos años que no hab pasado sin demasiada gloria. En el recuerdo queda su enorme éxito en 'Sé lo que hicisteis', en las sobremesas de laSexta, junto a Ángel Martín.
De esta manera, Patricia Conde se consolida en Atresmedia tras haber sido concursante de 'El Desafío', en el que se ha implicado al máximo. Según la información a la que ha tenido acceso este portal, las grabaciones de las nuevas entregas de 'Juego de pelotas' arrancarán en los próximos días en Bélgica.
El formato del programa seguirá intacto. En cada entrega, un grupo formado por cinco amigos o familiares se enfrentará a un desafío con premio en juego. Cada participante ocupará una plataforma individual desde la que deberá acertar diez preguntas mientras seis enormes bolas permanecen listas para entrar en acción. Para cada respuesta, habrá seis posibles opciones, cada una asociada a una de las pelotas. Si el concursante elige la correcta, la bola correspondiente se detiene; pero si falla, la esfera avanza sin piedad, lo embiste y lo hace caer directamente a la piscina.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- El «botín» del Celta en la Europa League supera ya los 15 millones de euros