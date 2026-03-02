El fotógrafo de FARO, Iñaki Abella, gana el primer premio del certamen Manuel Ferrol

El fotógrafo de FARO, Iñaki Abella, suma un nuevo galardón a su ya extenso palmarés. En esta ocasión el fotoperiodista encargado de la imagen de la edición del decano en Arousa se ha hecho con el primer premio de la séptima edición del Concurso de Fotografía «Manuel Ferrol».

Convocado por la Asociación Cultural Cultura Aberta, el citado certamen nació con el objetivo de reivindicar la figura y la obra de Manuel Ferrol, referente de toda una época de la cultura gallega y símbolo de una fotografía comprometida con la realidad social. Con temáticas centradas en el retrato, el reportaje, el documentalismo y la tradición, el concurso refuerza su apuesta por trabajos que dialoguen con la memoria y la identidad colectiva.

En esta séptima edición, el primer premio —dotado con 1.000 euros— fue concedido a Iñaki Abella Diéguez por su obra Memoria labrega. La fotografía retrata a José Burés Otero, conocido como «José O Rato», vecino de Cordeiro, en Valga, fallecido el 3 de noviembre de 2017 a los 99 años. Su imagen, con el rostro marcado por el paso del tiempo y el trabajo en el campo, «sintetiza la esencia del mundo rural y la transmisión intergeneracional de saberes».

Iñaki Abella / Luis Abella

«O Rato» fue una figura muy querida en Valga, implicado activamente en la conservación de las tradiciones. Participó en actividades organizadas para enseñar a los más jóvenes labores como la siembra del trigo o la «malla», y en 2013 donó más de un centenar de aperos de labranza al Museo da Historia de Valga. Su arraigo en la comunidad quedó reflejado incluso en el Belén Artesanal en Movimiento de la parroquia de Campaña, donde cuenta con su propia figura.

El reconocimiento en el certamen Manuel Ferrol se suma a otros logros profesionales de Abella Diéguez, como la 33ª edición del Premio Galicia en Foco en la modalidad de reportaje por su trabajo sobre los campaneiros de Arcos da Condesa, y la última edición de los Premios Eolo.

Noticias relacionadas

Alcanzar el primer premio en este concurso supone un respaldo relevante dentro del ámbito fotográfico gallego y refuerza el sentido del certamen: reconocer obras que, desde la calidad técnica y el rigor narrativo, contribuyan a preservar la memoria del territorio y de sus gentes.