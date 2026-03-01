La marca Galicia despunta en los Goya

La noche de los Premios Goya fue especialmente vibrante para Galicia, que despuntó en una de las ediciones con mayor representación de la comunidad gallega. Liderada por «Sirat» y «Los domingos», que ya partían como grandes favoritas con 11 y 13 candidaturas respectivamente, la 40 edición de la fiesta del cine español se saldó con una cosecha de siete «cabezones» para el audiovisual gallego.

El equipo del cineasta gallego Oliver Laxe fue el gran triunfador de la gala de los Goya al coronarse «Sirat» como la película más premiada a nivel técnico, mostrando así la Academia de Cine el respaldo al largometraje en su carrera hacia los Oscar. En concreto, la producción dirigida por Oliver Laxe logró llevarse seis de los 11 galardones a los que optaba, arrebatándole «Los domingos» los Goya a mejor película, dirección y guion original, y «Los tigres» y «El cautivo» a mejores efectos especiales y mejor maquillaje y peluquería, respectivamente. Sin embargo, el gallego y su equipo lideraron la mayor parte de las candidaturas técnicas y se alzaron con los premios a mejor montaje, música original, dirección de producción, de fotografía y mejor sonido, categoría en las que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Pradera hicieron historia al ser el primer equipo enteramente femenino en obtener dicho galardón, hito similar al que podrían firmar en Hollywood en tan solo 15 días.

La otra de las grandes alegrías de la noche para el audiovisual gallego se dio en la categoría de Goya a mejor película de animación, puesto que el reconocimiento otorgado a «Decorado» le valió al coruñés Alberto Vázquez y su equipo el quinto «cabezón» de su trayectoria profesional. Académicos y académicas se decantaron en esta categoría por el largometraje basado en el aclamado cortometraje homónimo del propio Alberto Vázquez de 2016, un galardón con el que amplía su palmarés tras lograr sendos premios a mejor cortometraje de animación en 2012 y 2017 por «Birdboy» y «Decorado», respectivamente, y también a mejor película de animación en 2017 y 2022 por «Psiconautas» y «Unicorn Wars».

El coruñés Alberto Vázquez Rico y su equipo celebrando el Goya a mejor película de animación. / LORENA SOPENA

Un sabor agridulce

Con respecto al resto de participación gallega, Carla Simón revivió con el largometraje rodado íntegramente en Vigo, «Romería», lo mismo que sucedió con «Alcarrás» hace un par de años para sorpresa del público, puesto que la nueva producción de la cineasta catalana no obtuvo ningún «cabezón». Precisamente, por su interpretación en esta película, la ourensana Miryam Gallego estaba nominada al Goya como mejor actriz de reparto, sin embargo, el galardón recayó en Nagore Aranburu por su papel en «Los domingos», película que también arrebató a «Romería» el premio en la categoría de mejor dirección. Por otra parte, «La cena», «Sorda» y «Ciudad sin sueño» fueron los otros largometrajes que se impusieron al equipo de «Romería» en los epígrafes de mejor guion adaptado, mejor actriz revelación y mejor actor revelación, respectivamente.

Miryam Gallego y Carla Simón, segundas por la derecha, junto a parte del equipo de "Romería". / Quique Garcia / EFE

En las categorías masculinas, Mario Casas («Muy lejos») y Tamar Novas («Rondallas») fueron los otros actores gallegos que tampoco se alzaron con el Goya, puesto que el veterano José Ramón Soroiz fue escogido como mejor actor protagonista por «Maspalomas» y Álvaro Cervantes como mejor actor de reparto por su interpretación en «Sorda», categorías a la que estaban nominados los gallegos.

Candidata al premio a mejor música original y con elenco y escenarios gallegos, competía en esta categoría Iván Palomares de la Encina por la película «Leo & Lou», pero el trabajo de Kangding Ray en «Sirat» conquistó a los académicos y académicas.

En cuanto a la representación gallega en otras producciones nominadas en la 40 edición de los Goya, cabe destacar que «La cena», de Manuel Gómez Pereira y protagonizada por el coruñés Mario Casas, logró obtener el Goya a mejor guion adaptado, mientras que «Ciudad sin sueño», que cuenta con coproducción gallega, consiguió hacerse con uno de los cinco galardones a los que optaba, el de mejor actor revelación, recayendo este en Antonio ‘Toni’ Fernández Gabarre.