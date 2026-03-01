Invitados de marzo en el Club FARO

El Club FARO inicia mañana, lunes, su programación de marzo. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

«El reto es no envejecer. Activa la proteína klotho y multiplica tus años de vida» es el título de la charla-coloquio del doctor Borja Quiroga, médico especialista en Nefrología. Expone que el secreto para vivir más y mejor está en los riñones, y que klotho es la proteína que alarga nuestra vida.

De «Luchadoras. Memorias de la esposa y suegra de Santiago Carrillo» hablará Jorge Carrillo, economista e hijo del que fuera líder del Partido Comunista y figura clave en la Transición. Relatará la vida de su madre y de su abuela materna, víctima de abusos en su juventud, así como el compromiso político de ambas toda su vida.

La periodista y escritora Laura Portas glosará «El palacio del agua. Mondariz: el balneario que llegó a ser ciudad». Propondrá un viaje a su época de máximo esplendor histórico, cuando fue frecuentado por figuras como Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Pérez Galdós o John Rockefeller.

Ana Aranda Vasserot, sinóloga, traductora y gestora cultural; y Daniel Tubau, filósofo y guionista, hablarán de «Los días escritos en el cielo. El amor por la naturaleza de la cultura china», e invitarán a vivir el año con los 24 ciclos del calendario chino.

«Leni Riefenstahl. La célebre cineasta, ¿víctima o aliada del nazismo?». Esta será la cuestión sobre la que girará la charla de la periodista y escritora Reyes Monforte, cuya última novela aborda esta figura asociada al poder visual del nazismo y a la ambigua frontera entre arte y propaganda.

El psicólogo Xavier Guix planteará «El reto de soltar el pasado. Recupera la paz de vivir en el presente». Diseccionará las principales trampas del pasado –la culpa, el arrepentimiento, el resentimiento, la nostalgia y el victimismo– y propondrá claves para resignificar la experiencia.

«Mamá está dormida. Una historia sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares» es el título de la charla del escritor Máximo Huerta. Su última novela habla de lo que callamos, de lo que olvidamos… y de lo que nunca se borra del todo.

Sobre «Más que amantes. Camille Claudel, Jeanne Hébuterne y Milena Jesenská. Mujeres enamoradas a la sombra de Rodin, Modigliani y Kafka» disertará el escritor Jordi Sierra i Fabra. Un relato de las pasiones vitales y del amor al límite de tres mujeres determinadas a decidir sobre su propia existencia.

«Poden pensar as máquinas?. Claves para entender a Intelixencia Artificial» es el título de la charla-coloquio de Senén Barro, doctor en Física y catedrático de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial.

Por último, sobre «Ciencias del comportamiento. Claves para descifrar la comunicación no verbal de la gente que nos rodea» disertará Juan Manuel García «Pincho», exmiembro de la UCO; docente; divulgador; y director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento.