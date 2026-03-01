La gallega 'Decorado', Mejor Película de Animación en los Premios Goya 2026

'Decorado', de Alberto Vázquez, Chelo Loureiro, Iván Miñambres y Jose María Fernández de Vega, ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Película de Animación.

La cinta ha superado a 'Bella', de Bernabé Rico, Carlos Rosado Sibón, Manuel H. Martín y Olmo Figueredo González-Quevedo; 'El tesoro de Barracuda', de Adrián García, Álex Cervantes, Raphaële Ingberg y Valérie Delpierre; 'Norbert', de Álvaro Urtizberea, José Corral Llorente, Nacho La Casa y Pedro Hernández Santos; y 'Olivia y el terremoto invisible', de Eduard Puertas Anfruns, Irene Iborra Rizo, Mikel Mas Bilbao y Ramón Alòs Sánchez.

Los vencedores han reivindicado que «la animación no es un género, es un medio para contar historias».

Además, han dado las gracias a los académicos por este reconocimiento así como a los productores y equipo artístico pues, como han enfatizado, «no ha sido sencillo sacar esta película adelante.

«Siempre decimos que la animación no es un género, sino que es un medio para contar historias, todo tipo de historias. Y 'Decorado' es una fábula sobre el sentido de la vida y la libertad que lo que expone es que el amor, el amor verdadero, es lo único que nos puede curar de este mundo, a veces lleno de ruido y a veces de injusticias», han lamentado.

Por ello, han hecho un llamamiento: «Más amor, menos redes sociales». «El amor del que habla la película, existe», han asegurado.