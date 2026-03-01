Sara Aagesen: "Vamos a desarrollar el plan 'País a 30 minutos' para garantizar servicios a menos de media hora en todo el territorio"

En estas semanas el tema estrella está siendo la protección de las anguilas y de sus crías, las angulas. Ustedes reclaman declarar la especie en peligro de extinción para acelerar las medidas de protección y evitar que desaparezca del todo, pero algunas comunidades se niegan. ¿Qué esperan hacer al respecto?

La situación de la anguila europea es crítica. Y no es algo que digamos desde el Gobierno. Es algo que dice la ciencia. Los informes dicen que en las últimas décadas la población de estos animales se ha reducido más del 90%. Está al borde de esa extinción. Por eso reclamamos incluirlos dentro del catálogo español de especies amenazadas. Llevamos por tercera vez la propuesta ante el Comité de Flora y Fauna pero no conseguimos el voto de la mayoría de las comunidades autónomas. A la vista de esta situación hemos propuesto la creación de un grupo de trabajo para reunir información científica y veraz. Y con ello, volveremos a llevar la petición a las comunidades autónomas.

¿Espera que las comunidades autónomas cambien de opinión con la información proporcionada por este nuevo informe científico?

Lo intentaremos. Y no solo por los trabajos impulsados desde el Ministerio. Hay que poner en valor el esfuerzo extraordinario que se está llevando a cabo desde organizaciones ecologistas y hasta plataformas como Euro-Toques, donde algunos de los mejores chefs de España están alzando la voz por las anguilas y por conservar la biodiversidad. El mensaje es el mismo. Si no declaramos a las anguilas como especie en peligro de extinción van a desaparecer para siempre. Tenemos que anticiparnos. Ahora, lo valiente es hacer caso a la ciencia.

Otra especie de la que se ha hablado mucho es el lobo. Europa le ha reprochado a España no haber entregado un informe sobre la situación de este animal en España. ¿Qué prevén hacer al respecto?

Hemos mantenido varias reuniones con Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, y su gabinete. Le hemos comunicado que los datos que tenemos ahora mismo no obedecen al rigor científico y, por lo tanto, nos parece una irresponsabilidad remitirlo a Bruselas. La realidad es que en los últimos meses han pasado muchas cosas, como los incendios forestales, muchos de los cuales han tenido lugar en comunidades loberas, o las extracciones que se han dado en varias zonas. La información que tenemos ahora mismo no es rigurosa. Hemos pedido una actualización de los censos de lobos a todas las comunidades autónomas. Todavía no hemos tenido respuesta. Esperamos tener esos datos lo antes posible y, con ello, poder proceder al envío del informe a Europa con información coherente y con rigor científico.

Habla usted del impacto de los grandes incendios forestales del verano pasado. ¿Cómo prevén abordar este fenómeno para reducir los riesgos que implica?

Este año se espera que la situación de incendios pueda ser especialmente complicada en España. Después de las intensas lluvias de los últimos meses, se espera un aumento de la masa forestal y, por lo tanto, un mayor riesgo. Por eso seguimos insistiendo en la idea de que tenemos que actuar frente a los incendios los 365 días de año. La prevención es fundamental. Las comunidades autónomas tienen que redimensionarse para enfrentarse a ese riesgo. Cada una sabe cuál es su masa forestal, cuáles son sus hectáreas de bosques y, por lo tanto, tienen que estar preparadas. Nosotros hemos actuado, por ejemplo, para proteger los derechos y para profesionalizar a las brigadas forestales. En el marco de la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico también hemos presentado medidas para mejorar la gestión forestal y la lucha contra incendios.

¿Cuáles son, a su juicio, las medidas más importantes que recoge este plan para abordar el reto demográfico en España?

Se trata de la segunda hoja de ruta en materia demográfica que aprobamos desde 2019. En ella recogemos el diagnóstico y todo el aprendizaje para reducir brechas y revertir esa despoblación en zonas rurales. El plan recoge más de 60 medidas. Me gustaría destacar, por ejemplo, las que abordan la adaptación y la resiliencia climática del entorno rural, el primero en verse afectado por los riesgos climáticos pero también un escenario de medidas para hacer frente a ello. Una de las principales medidas que ponemos sobre la mesa es una iniciativa con 1.000 millones de euros destinados a fomentar el arraigo en el mundo rural, con acciones relacionadas, por ejemplo, con la gestión forestal, la prevención de incendios, actuaciones en el sector agrícola, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa o la resiliencia hídrica.

Entre las quejas más recurrentes fuera de las grandes ciudades figuran los problemas de movilidad y la falta de oportunidades.

Sí. Y para abordar este problema hemos lanzado una nueva medida dotada con 20 millones de euros destinada a promover modelos de movilidad sostenible e innovadora que permitan mejorar la movilidad en el medio rural. Se busca fomentar plataformas de movilidad compartida, la movilidad eléctrica y los centros de recarga. Otra línea de actuación son las propuestas relacionadas con la innovación local desde las entidades locales. Se trata de proyectos que buscan traccionar el territorio, atraer nueva población, dar soluciones habitacionales. Por ejemplo, mediante la rehabilitación energética, espacios destinados al alquiler joven, facilitar la llegada de distintas familias y la integración de migrantes. También se incluyen actuaciones vinculadas a nuevos modelos de negocio, como el 'coworking'. En este caso, hemos dotado esta iniciativa con 80 millones de euros.

Los registros constatan que hay muchos jóvenes que se están desplazando hacia el mundo rural. ¿Qué se puede hacer para que se queden?

Es cierto. Y hay muchas iniciativas para fomentar esta movilidad. Hemos lanzado un programa innovador que ha recibido un premio europeo y que ha permitido que, hasta el momento, 2.000 jóvenes de entornos universitarios realicen sus prácticas en el medio rural. Su conocimiento llega al territorio pero también ellos reciben todo el aprendizaje que ofrece el propio entorno rural. Ahora queremos dar un paso más, seguir impulsando el medio rural y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones de emprendimiento a esos jóvenes que, tras la experiencia de prácticas, desean quedarse. Para ello queremos continuar impulsando los centros de innovación territorial porque atraen talento, innovación y nuevos proyectos a las distintas provincias del territorio.

La estrategia afirma su objetivo final es que "residir en un municipio rural sea una opción viable, digna y libre". ¿Cómo plantean lograrlo?

Lo primero y fundamental es la participación de todos los agentes. Se trata de una tarea en la que deben actuar conjuntamente el Gobierno, las comunidades autónomas, los alcaldes y alcaldesas, las empresas y la sociedad en su conjunto. Para ello, debemos actuar en varias áreas. La primera es lograr que el mundo rural pueda enfrentarse a la emergencia climática y adaptarse a ella. La segundo es dotarla de soluciones socioeconómicas, con un emprendimiento diversificado y dinámico. También es fundamental garantizar el acceso a vivienda y a servicios de proximidad y de calidad. Asimismo, debemos reforzar la percepción de que residir en el medio rural implica formar parte de una gran comunidad, en un entorno positivo, y que existe orgullo de pertenencia.

¿Qué tipo de acciones concretas prevén desplegar para lograr estos objetivos?

Una parte fundamental del plan será contar con un observatorio para el reto demográfico. También queremos impulsar una gobernanza multinivel, basada en la participación de todos los actores, la incorporación de la perspectiva rural y una adecuada planificación. En este marco, una de las medidas que vamos a desarrollar es el Plan 'País a 30 minutos', que garantice servicios cercanos a menos de 30 minutos en todo el territorio. Esa es la visión y ese es el espíritu. Con todas estas actuaciones y medidas, esperamos conseguirlo.