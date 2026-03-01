«Aves de corral», ópera prima de Antonio Vicent con acento gallego

«Pinco hoy no está en su puesto. Tiene que hacer un trabajillo en casa del director de la organización criminal en la que trabaja. En su equipo de trabajo le cubre un chaval que ignora dónde se mete. De manera inesperada, el equipo tendrá la oportunidad de concluir el encargo que les ocupa desde hace meses: el asesinato de un dirigente del CNI. Sin embargo, el plan de fin de semana de una pareja de novios se cruza en su camino y complica la situación. Mientras, Pinco, ajeno a la tragedia que viven sus compañeros, disfruta de un día tranquilo y entabla una prometedora relación con el director de la organización».

Es la sinopsis de «Aves de corral», la ópera prima del cineasta Antonio Vicent que llegará a todas las salas de cine españolas el próximo 6 de marzo, y lo hará con un marcado acento gallego, puesto que los actores Antonio Durán Morris, Diego Anido y Chechu Salgado forman parte del reparto de este «thriller» en el que los curiosos personajes de la banda criminal protagonista no están exentos de verse inmersos en una serie de situaciones cómicas.

El vigués Antonio Durán Morris es el responsable de dar vida al «Jefe», un personaje que él mismo describe como «un personaxe que te poderías cruzar tranquilamente pola rúa e que nunca imaxinarías que forma parte dunha banda de criminais, aínda que eles non se consideran así, senón máis ben uns traballadores do crime. É un personaxe próximo, cun toque amable e sincero, que forma grandes teorías con pequenas cousas, levándoas ata o final».

Traballar cun director novel permite experimentar; esta película ten un marcado acento galego pola nosa forma de interpretar, pola nosa forma de ser Morris — Actor

Para alguien con una dilatada trayectoria como él, Morris comenta que ponerse bajo la dirección de estreno de Antonio Vicent «foi para moi divertido, porque traballar cun director novel permite experimentar. El mesmo tiña ganas de experimentar e puxémonos de acordo sobre algunhas cuestións dos personaxes, o cal está moi ben porque para dar verdade e proximidade aos personaxes, primeiro hai que crelos e ás veces tes que crer personaxes un tanto absurdos, o cal é un bo exercicio de interpretación». El actor vigués también destacó el hecho de compartir rodaje con Anido y Salgado, con quienes ya tuvo la oportunidad de trabajar en anteriores ocasiones, señalando que «son dous actorazos e os tres, aínda que somos galegos, somos moi distintos, e esta película ten acento galego non pola forma de falar, senón pola nosa forma de interpretar, pola nosa forma de ser, porque aínda que non queiramos, interpretamos as cousas de xeito distinto a un andaluz ou catalán, por exemplo».

Diego Anido y Chechu Salgado en una escena del largometraje. / Aves de corral.

Primer largometraje

«Aves de corral» es su primer largometraje y Antonio Vicent explica que los espectadores tendrán la oportunidad de «pasárselo bien durante una hora y media porque ofrece una historia llena de situaciones peculiares, en las que ni el público ni los propios personajes pueden adivinar qué les espera en la siguiente escena. A nivel de género es un ‘thriller’ con tintes de comedia, un humor muy ligado a los personajes porque vemos, por ejemplo, que el hombre que podía ser muy simpático esta mañana desayunando puede por la noche ser un frío asesino».

Diego, Morris y Chechu son actores muy distintos, con mucha identidad y que aportan cosas para nada cliché. Fue una maravilla trabajar con ellos Antonio Vicent — Director

Con respecto al trabajo del elenco gallego, Antonio Vicent afirmó que «Diego, Morris y Chechu son actores muy distintos, con mucha identidad y que aportan cosas para nada cliché. Galicia tiene unos talentos impresionantes que pueblan la cinematografía nacional y para mí fue un lujo, fue una maravilla trabajar con ellos», añadiendo: «Me gusta que los actores ofrezcan y aporten y, en este sentido, he tenido mucha suerte porque Morris es un genio del diálogo y Diego también ha aportado mucho participando en la creación de su personaje y en matizarlo».

Antonio Vicent asumió la dirección de su primer largometraje, una producción independiente, con «ilusión, inocencia, muchas ganas y muy poco miedo, porque no sabía lo que me iba a encontrar» y, desde intérpretes a equipo técnico, considera que en «Aves de corral» se «aprovecharon todas las dificultades para enriquecer la película. Creo que hemos hecho un buen trabajo», concluye.