El trivial de Alborada, un juego para formar agentes de salud y prevenir recaídas en adicciones, gana un premio nacional

Es una especie de Trivial y es una iniciativa de Carla Gómez Álvarez, enfermera de la UAD del Centro Alborada de Vigo; y Xulio Fernández González y Andrea Venn González, educadores sociales, y Óscar Domínguez Táboas, integrador social, miembros del Centro de Día, y su objetivo es afianzar los conocimientos adquiridos durante las sesiones de la Escuela de Agentes de Salud en la que participan los usuarios del centro de día.

Sus creadores lo han llamado «Destino: agente de salud» y acaba de recibir el primer Premio Nacional de la Escuela de Agentes de Salud-UNAD 2025, un reconocimiento que pone en valor el compromiso, la profesionalidad y el trabajo en red del centro. El proyecto vigués compitió con otra veintena de asociaciones. Esta es la segunda ocasión que Alborada, entidad dedicada a la prevención, tratamiento y reinserción social de personas con adicciones, recibe este galardón.

La Escuela de Agentes de Salud de Alborada está dirigida a los usuarios del centro de día y se articula en cinco bloques: VIH, hepatitis C, sexo seguro e infecciones de transmisión sexual (ITS), nutrición y hábitos saludables, y afectividad, igualdad y consentimiento. Se desarrollan una vez a la semana y combinan contenidos teóricos con dinámicas participativas y resolución de dudas. «El objetivo es formar a estas personas para que puedan transmitir la información a su entorno: familia, amistades y comunidad», explica Carla Gómez. Como Escuela de Agentes de Salud, funciona desde hace tres años, aunque el trabajo previo ya existía. Desde entonces, se han formado en ella alrededor de cincuenta agentes de salud.

La UNAD-Red de Atención a las Adicciones facilita los materiales dentro del marco del Plan Nacional sobre Drogas. «La metodología es la de 'bola de nieve': se forma a los agentes de salud para que difundan el conocimiento en sus entornos y actúen como elementos preventivos», añade la enfermera.

Prototipo del juego "Destino: agentes de salud", creado por el equipo de Alborada. / Alba Villar

Generamente, los usuarios permanecen aproximadamente un año en el centro de día, aunque esta permanencia no es cerrada, sino que puede variar según la evolución y los objetivos del paciente. «Se trabaja prevención de recaídas, talleres socioeducativos, voluntariado, cocina, gestión económica y ocio saludable, con el objetivo de favorecer la inserción y la autonomía», explica Andrea Venn.

La media de edad de los usuarios del centro de día es de 40 años, con un rango que abarca desde los 18 a los 65, y pueden llegar derivados de otros recursos -ambulatorio, comunidad terapéutica, prisiones- o por iniciativa propia o familiar. «Cada vez es más frecuente la presencia de patología dual (adicción y trastorno mental)», detalla Xulio Fernández, con más de treinta años de experiencia en Alborada.

El trivial de la Escuela de Agentes de Salud surge por dos motivos: como proyecto final de buenas prácticas y como herramienta de evaluación procesual y final. Incluye unas 50 tarjetas por bloque, ampliables y editables. «Es un prototipo en evolución», explican. El juego consiste en contestar las preguntas de cada uno de los cinco bloques en los que se vertebra la Escuela de Agentes de Salud. ¿El objetivo? El mismo que el del juego original: hacerse con todos los «quesitos», que, en este caso, son cinco. Sus creadores esperan que este prototipo sea editado para que otras escuelas lo empleen, ya que los resultados obtenidos son muy positivos.

Según sus creadores, la gamificación convierte la educación en participativa y refuerza los conceptos adquiridos. «El juego fomenta la participación activa, el debate y el aprendizaje, al tratarse de una experiencia horizontal. El error se convierte en oportunidad para reforzar contenidos. Reduce la presión y favorece la comunicación», comenta Óscar Domínguez.