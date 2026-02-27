El restaurante de Padrón recomendado por Dabiz Muñoz por su cocina a la brasa: «Es lo más, tiene un 'twist' en lo que hace»

La comida gallega es una de las mejores de España. No solo lo demuestran las innumerables fiestas que el territorio celebra alrededor de su gastronomía, sino también la opinión de los mayores expertos del país.

Uno de los últimos en rendirse a los encantos de nuestra cocina ha sido el reconocido chef Dabiz Muñoz. El responsable de DiverXO, que cuenta con tres estrellas Michelín, no ha dudado en recomendar un restaurante de Padrón en una entrevista en redes sociales realizada por el influencer gastronómico Kino Jerez.

En el vídeo, el creador de contenido le lanzaba una pregunta clara al madrileño: cuál es el restaurante que va a triunfar este 2026. Una cuestión que Muñoz no dudó ni un segundo en contestar con el nombre de un local a apenas 20 minutos de Santiago: «Se llama Asador O'Pazo», dijo el chef, en referencia al famoso restaurante de cocina a la brasa.

Asador O'Pazo, el restaurante de cocina al fuego que conquista a Dabiz Muñoz

El Asador O'Pazo es la propuesta que dos hermanos, Óscar y Manuel Vidal, montaron hace ya 25 años como una extensión del Grupo Hotel Scala, el proyecto hostelero de su familia. Un restaurante que comenzó como asador tradicional y que se convirtió, con la llegada de Óscar a los fogones en 2009, en un local con una cocina difícil de ver en otros establecimientos.

El asador se ha construido una identidad propia por el modo en el que maneja las brasas, seleccionando el tipo de madera y manejando los fermentados para obtener sabores únicos. Su menú se aleja de las modernidades y se concentra en la comida gallega, de temporada y proximidad, que se prepara a base de fuego, sal y paciencia.

«Este sitio es lo puto más. Creo que tiene una chispa diferencial, un twist en lo que hace», resumía Dabiz Muñoz en la entrevista.

Para el madrileño, escogido tres veces como mejor chef del mundo, en la carta de los Vidal «hay una intención que marca la diferencia» y que hará triunfar al restaurante a lo largo de este año. Así lo secundan otro de los recientes reconocimientos que ha recibido, como su elección entre los mejores restaurantes de Galicia en la última gala de la Guía Macarfi.

Antes de ellos, sin embargo, el local ya podría presumir de varias distinciones. Y es que el asador gallego tambien cuenta con dos soles Repsol y una Estrella Michelín, y sorprendió, hace solo un par de años, al chef de uno de los mejores restaurantes del mundo, el danés René Redzepi.

Los influencers gastronómicos, como 'Cenando con Pablo', también le han dedicado alabanzas a las recetas de los hermanos Vidal. Según el restaurante, el secreto de su éxito es una cocina «sin artificios», sencilla, en la que destacan los pescados, los mariscos y su elogiada chuleta de rubia gallega.

Una experiencia mágica para pocos comensales

Comer en este reconocido restaurante de Padrón es una experiencia ínitma. El local admite apenas a una veintena de personas por servicio, que se reparten entre ocho mesas para degustar las recetas de Óscar Vidal.

En sala, Manuel vigila que todo marche y que los comensales crucen la salida con el estómago satisfecho. Para llenarlo, disponen de un menú degustación y de las opciones de la carta, que incluye berberechos, choco de Rianxo y lumbrigante, así como postres como la tarta de Padrón y su selección de quesos gallegos.