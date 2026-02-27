Comunicado
La productora de 'La promesa' niega tajante que esté negociando un documental con el asesino Alfonso Basterra
La productora niega contactos, negociaciones o desarrollos audiovisuales con el condenado y desmiente las informaciones publicadas.
Carlos Merenciano
Bambú Producciones ha emitido un comunicado oficial para desmentir cualquier vinculación con proyectos audiovisuales relacionados con Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de Asunta Basterra. La productora responde así a diversas informaciones publicadas en los últimos días que apuntaban a supuestas conversaciones o desarrollos documentales.
En su escrito, la compañía asegura: “No existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra, ni lo ha habido en ningún momento” y califica de “rotundamente falsas” las afirmaciones difundidas en esa línea. Además, subraya que no tiene intención alguna de producir un contenido en el que el condenado participe ni directa ni indirectamente.
Bambú también recuerda que mantiene una política firme respecto a este tipo de situaciones: no paga a acusados o condenados por delitos por su participación en proyectos audiovisuales. Según la empresa, esta norma se ha aplicado de forma constante en todas sus producciones, tanto de ficción como documentales.
La productora, responsable de diversas series basadas en hechos reales, recalca que su trabajo se rige por el respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados. Por ello, lamenta que se estén difundiendo informaciones que, según sostiene, no se ajustan a la realidad y que pueden generar confusión en la opinión pública.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font