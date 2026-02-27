Más allá de la baliza V16: la DGT plantea una prohibición que podría aumentar las multas a los gallegos

Desde la aparición del GPS, esta tecnología que nos dirige y nos permite llegar sin perdernos (mucho) hasta cualquier parte se ha convertido en un elemento casi imprescindible para muchos conductores.

Tras la implantación de las polémicas balizas V16, la Dirección General de Tráfico (DGT) estudia ahora la forma de implementar una prohibición que podría afectar a aplicaciones tan utilizadas como Google Maps o Waze.

Tráfico propone eliminar los avisos en tiempo real de estas apps. En concreto, lo que buscarían es que los conductores no se puedan enviar y actualizar en cada momento sobre los radares y controles de tráfico de la policía.

El fin de los avisos sobre radares

En aplicaciones como Waze o Google Maps, cada conductor puede informar con un solo toque de la presencia de estos dispositivosde vigilancia. La DGT quiere seguir el ejemplo de países como Francia o Alemania y regular estas técnicas.

Uno de los puntos principales es su inmediatez y exactitud. En el caso francés no se permite a estas aplicaciones señalizar el punto exacto de los radares, delimitando una zona amplia donde se podrían encontrar los mismos.

La medida sigue la línea de las declaraciones que han dado durante los últimos meses tanto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el director de la DGT, Pere Navarro. El primero tildó el uso de estos avisos de «práctica insolidaria e incívica», mientras que Navarro lo ha llevado más lejos, recalcando: «Cuando alguien anuncia en alguno de sus grupos de WhatsApp que hay un control, él igual llega a casa, pero lo mismo ha ocasionado que otros no lleguen».

Al marcar el punto exacto, desde la DGT apuntan que los conductores únicamente aminoran en el punto exacto, lo que resta efectividad a la disuasión de ir apurado en ciertas vías si se sospecha la presencia de un radar. Otra de las justificaciones que plantea Tráfico para la prohibición es el método utilizado. En la mayoría de casos, para dar el aviso tendremos que manipular el teléfono, lo que de por sí constituye un delito.

Por el momento solo se trata de una propuesta que se está estudiando y no se ha realizado ningún anuncio oficial. Mientras no se llega a una solución específica, los agentes ya ponen en práctica el método de realizar controles más rápidos, permaneciendo durante menos tiempo en un mismo lugar para que los avisos entre conductores sean menos eficaces.