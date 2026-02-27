ARCO elige a un proyecto gallego con madera quemada de los incendios de Laza para su zona de descanso

El arquitecto pontevedrés Manuel Bouzas –uno de los comisarios del Pabellón de España en la pasada Bienal de Venecia (que se puede visitar estos días en el CGAC) y Premio Princesa de Girona Arte 2025– se ha puesto como fin junto al estudio SalazarSequeroMedina darle una vuelta al Guest Lounge de ARCO, la zona de descanso con bar y restaurante de la feria de arte de Madrid.

Ambas partes se presentaron al concurso de ideas para esta zona y ganaron. En un primer momento, remitieron un portfolio y documentación con la propuesta. Entre todas las iniciativas presentada, el jurado seleccionó a tres. En esta segunda fase, remitieron su planteamiento con más detalle. Finalmente, fueron elegidos como ganadores.

Inauguración la próxima semana

En estos días, están ultimando la construcción del espacio que abrirá cuando se inaugure la feria de arte contemporáneo la próxima semana, el día 4 de marzo. «Es un espacio de relax donde van directores de museos, coleccionistas... a descansar o tomar algo en un espacio de unos mil metros cuadrados», explica Manuel Bouzas a FARO.

El lounge de ARCO con su cafetería ha sido diseñador por el arquitecto gallego Bouzas junto a otro estudio. / Bouzas-SalazarSequeroMedina

«Todos los años, comenta Bouzas, ARCO realiza un proyecto para el guest lounge. Son ejercicios de interiorismo, con algo de mobiliario. Son proyectos compositivos, de diseño de interiores. A nosotros nos parecía que un marco cultural importante como ARCO sería un buen lugar para ser un poco más críticos».

Conexión con Galicia y los fuegos forestales

El proyecto ha sido bautizado como «350.000 ha» y tanto el título como el mensaje más el material y el diseño conectan con Galicia, en concreto con las hectáreas quemadas en los incendios del pasado verano.

Con la mente en los fuegos forestales y tras cubrir el tema para la revista «Obradoiro» del Colegio de Arquitectos, pensaron en «arrojar luz a un tema que ocurre cíclicamente todos los años y que solo recibe atención una semana al año. Pensamos en ponerlo de nuevo en el foco, no en agosto sino en marzo», señala el arquitecto.

Así, «desde la reacción al desastre» contactaron con la empresa Finsa, maderera con la que habían colaborado para el Pabellón español en Venecia. Esta empresa «está realizando labores de limpieza en los bosques afectados por los incendios en la provincia de Ourense. Entre otras cosas, han luchado por mantener el precio de la madera a como estaba antes de quemarse el bosque. Esto ha evitado la pérdida de sus comunidades», añade.

Incendio en la zona de Monterrei, Ourense. / BRAIS LORENZO

De Finsa, añade: «Me interesa porque es gente que está en los bosques al día siguiente del incendio; también innova para hacer cosas diversas. Nos gusta que la industria se interese por estas cosas como las que proponemos y que son tan poco convencionales. No solo es un volumen de negocio, sino un relato que queremos contar».

Madera de Laza para distintas utilidades en la feria

Bouzas agrega que «había urgencia por sacar el material maderero antes de marzo porque a partir de ahí la madera comienza a pudrirse y se daña el suelo. Todo nos apuntaba a que había que trabajar para ARCO con material recuperado de los bosques quemados gallegos».

«Hemos estado seleccionando troncos durante el invierno para revestir las paredes del lounge. También los hemos serrado para hacer listones de madera; y pelar la madera para unas finas chapas para las lámparas. A mayores, triturar ramas y otros elementos para tableros de partículas», detalla el arquitecto gallego.

El arquitecto pontevedrés Manuel Bouzas. / M.B.

La zona elegida para extraer la madera fue una comunidad de montes de Laza (Ourense). «Ha sido muy importante entender que la madera utilizada en esta instalación tiene una historia muy humana por detrás», indicó Laura Salazar.

Lámparas monumentales con papel madera gallego

Su propuesta de mil metros cuadrados para ARCO se divide en tres grandes áreas. En una, el lounge, habilitan un espacio oscuro con mobiliario en negro fabricado para la ocasión. Estará iluminado por seis lámparas monumentales revestidas con las finas chapas obtenidas de los troncos quemados con 0,3 milímetros de espesor. «Es una especie de papel de madera y al proyectar la luz por detrás emite una luminosidad acogedora que recuerde a la lumbre. El fuego no es solo agente de destrucción sino también de creación», puntualiza Bouzas. Además hay una barra de bar circular.

En la segunda zona, se encuentra el restaurante en forma triangular y, recubierta por paneles de partículas trituradas. La tercera área es la de las galerías pequeñas.