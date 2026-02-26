Sorteo exclusivo para subscritores: 10 entradas dobres para ver «Las líneas discontinuas»
Premio á Mellor Película Española e ao Mellor Guion no Festival de Cine de Gijón
Faro de Vigo sortea 10 entradas dobres para ver a película Las líneas discontinuas nos cines de Vialia Vigo. Unha historia intensa sobre encontros inesperados que deixan pegada, recoñecida co Premio á Mellor Película Española e ao Mellor Guion no Festival Internacional de Cine de Gijón.
Completa o formulario e participa. Se aínda non es subscritor, estás a un clic de poder optar ao sorteo.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital