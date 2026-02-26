Dos plazas de parking para bicicletas en cada vivienda: así es la nueva propuesta del gobierno de Pedro Sánchez que puede llegar a Vigo

El Ministerio de Vivienda ha anunciado que trabaja en una modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) para obligar a que cada vivienda de nueva construcción disponga de espacio para al menos dos bicicletas por vivienda. Con esta medida, el Gobierno de Pedro Sánchez busca promover la movilidad sostenible a través de las bicis.

En una ciudad como Vigo, donde encontrar aparcamiento no es tarea sencilla, esto se traduciría en que todas las viviendas que se construyan a partir de esta ley tendrán que contar con este tipo de plazas.

La medida, todavía en fase de tramitación, se enmarca dentro de los objetivos europeos de eficiencia energética y movilidad. Desde el Ejecutivo se señala que facilitar el almacenamiento seguro de estos vehículos en las zonas residenciales es clave para fomentar su uso cotidiano y reducir la dependencia del coche en las áreas urbanas.

¿Cómo serían estas plazas para bicis?

El planteamiento técnico de esta nueva norma apunta a que los nuevos edificios residenciales cuenten con espacios accesibles, protegidos y con espacio suficiente para albergar dos bicicletas por vivienda. Según lo que se menciona en algunos borradores de la ley, cada plaza podría ser de dos metros cuadrados, lo que obligaría a repensar los garajes y zonas comunes a los que estamos acostumbrados.

El Gobierno defiende que uno de los principales motivos por los que la gente no utiliza la bicicleta de forma habitual es la falta de espacios seguros donde guardarla. En este sentido, afirman que los residentes en pisos sin trastero o con poco espacio en su vivienda descartan su uso antes que dejarla en la calle.

Por su parte, los futuros edificios no residenciales también tendrían que contar con este tipo de espacios. En este caso hablamos de una exigencia mínima de aparcamiento para bicis de al menos un 5% de la capacidad total de usuarios del edificio en lugares como hospitales, hoteles o comercios.

El texto todavía no ha sido modificado de forma definitiva y deberá superar el periodo de información pública y recoger alegaciones antes de su publicación en el BOE. La propuesta ha sido acogida con ciertas reticencias por parte de promotores inmobiliarios y arquitectos, que apuntan a los sobrecostes que esto supondría en un contexto marcado por el encarecimiento del suelo y a la posibilidad de que estos espacios terminen siendo infrautilizados en zonas rurales y municipios pequeños en los que el coche es esencial.