Moda gallega en la gala de los Oscar con el director Oliver Laxe y el productor Xavi Font

Oliver Laxe y su equipo de «Sirat» afrontan dos semanas cruciales con el corazón puesto en los premos César, Goya y Óscar. Para estos últimos, tanto el director como el productor gallego del filme Xavi Font han decidido apostar por moda gallega para acudir a la gala.

La gala será el próximo día 15 de marzo y ambos han decidido optar por la moda gallega para servir de escaparate al mundo cuando millones de espectadores estén pendientes de si «Sirat» se lleva el Óscar a mejor película extranjera o a mejor sonido.

Según explicaba el propio Font a este diario Oliver Laxe vestirá un estilismo de Adolfo Domínguez mientras que el productor portará uno de Florentino.

Oliver Laxe, en Cannes, cuando presentó «Sirat». / GUILLAUME HORCAJUELO

«Desde Florentino lo realizaron todo muy rápido, contentos de poder representar a Galicia fuera», indicaba ayer Xavi Font.

Pero antes de los Óscar, «Sirat» tiene esta noche una cita con la gala de los premios César del cine francés. Se desarrollará en París y allí conoceremos si el «trance en el desierto» de Laxe logra ser la mejor película extranjera.

Por su parte, en los Goya –que se celebran este sábado día 28 en Barcelona– el filme es uno de los favoritos con sus 11 nominaciones.

A mayores, la película prosigue su llegada paulatina a los cines norteamericanos. «El domingo Oliver ya regresa a Estados Unidos porque tenemos un rosario de eventos. El 12 de marzo estaremos en New York, en el IFC Center. Antes, Laxe acompañará la película por los teatros de Boston, Chicago y Nashville», comenta Font.

Las tres mujeres del sonido de «Sirat»

En una jornada antes de los Óscar, las tres españolas –Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas– que se encargaron del sonido del largometraje (por el que optan a un Óscar) tendrán también su participación en eventos en Los Angeles, San Francisco y Santa Bárbara.

«Tienen reunión de nominados. Ellas ganaron mucho crédito en Estados Unidos y los propios profesionales las han invitado a los estudios Sky Walker de George Lucas en San Francisco. Ya han estado allí varias veces pero en esta ocasión realizarán un pase de «Sirat» comentado por ellas y solo para especialistas de sonido», detalla el productor.

Las dos jornadas antes de la gala se reservan para entrevistas a periodistas desplazados allí con las responsables de sonido y el propio Laxe.

«Parece una boda»

«Aunque el día 14 de marzo es libre realmente atenderemos a la prensa y el 15 será el día de la boda», comenta risueño Font. «La verdad es que parece una boda tal cual», añade Font con una voz un tanto desgastada por el ritmo de promoción del filme.

A mayores, «Sirat» prosigue su llegada a los cines norteamericanos. Si bien empezaron las proyecciones masivas el pasado 6 de febrero, el filme va ganando ciudades sobre el mapa.

En las próximas semanas seguirá proyectándose en San Francisco, Seattle, Vancouver y New York.

«La película está logrando unas medias por copia muy altas (dinero que logran por cada cinta en cines). Eso llama la atención de los exhibidores. En la tercera semana tuvimos una media de copia de cerca de 5.000 dólares cuando en España en el estreno logramos una media de 2.100 euros por copia, el equivalente a 2.500 dólares», resume.

Una de las escenas de «Sirat». / S.S.

«Sirat» sí es un filme gallego

En cuanto a si «Sirat» se puede considerar un filme gallego, Xavi Font respondió que atendiendo a las bases para los premios Mestre Mateo sí puede etiquetarse como película gallega.

Aunque la sede comercial de las productoras que más participación llevan en el filme se encuentra fuera de Galicia, Font explicó que está por un lado la empresa gallega Filmes da Hermida (de Laxe y con la participación de Font); y después una Agrupación de Interés Económico (AIE) con participación de Laxe en Los Desertores Filmes (con sede en Cataluña). Sumando ambas, el porcentaje de participación gallega en la película es del 20%.