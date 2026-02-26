Una mirada a la evolución de la arquitectura religiosa en Vigo

La tecnología de láminas plegadas que empleó por primera vez en la ciudad de Vigo el arquitecto Antonio Román Conde, aplicándola tanto en la reforma del estadio de Balaídos en la década de los 60 como en el que es definido como uno de los ejemplos culminantes de su creatividad: el templo de la Inmaculada Concepción, situado en el barrio de O Calvario y también conocida como la iglesia de «Os Picos»; así como la que está considerada como uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa en Galicia por condensar «muy bien» las nuevas directrices de liturgia vaticana de la época, la iglesia de Nosa Señora das Neves que el arquitecto Xosé Bar Bóo proyectó en Teis en 1968.

Son estos algunos de los templos parroquiales que la arquitecta viguesa Marta Vilas destaca como modelos en su análisis entre la relación de la evolución de la arquitectura religiosa y el crecimiento urbano de Vigo a lo largo del siglo XX, una temática que constituyó en su momento el objeto de su tesis doctoral y que esta tarde presentará en formato libro en la delegación viguesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, a las 19.30 horas, gracias a la edición realizada por parte del Instituto de Estudios Vigueses.

Nosa Señora das Neves, en Teis, proyecto de Xosé Bar Bóo. / Marta Vilas

Partiendo de su tesis y puesto que «apenas existen estudios al respecto», según afirma, Marta Vilas profundiza en esta publicación en el tejido parroquial de la ciudad olívica «estableciendo una narración coral sobre la aparición de estas nuevas arquitecturas, especialmente a finales de los años 50 y en los 70, que fue cuando tuvo lugar al reforma parroquial más importante, siguiendo la tendencia del resto de España, puesto que es una época en la que se crean muchísimas nuevas parroquias por influencia del Concilio Vaticano II».

La estructura de las parroquias es clave para entender la configuración del territorio gallego

En este sentido, la experta explica que esas fechas resultan clave en la ciudad, puesto que «la Iglesia intenta asegurar la doctrina social y lo lleva a cabo procurando que la liturgia no sea algo apartado de los fieles, sino que participen de manera más directa, de manera que los templos no son simplemente iglesias, sino que también se contemplan como centros parroquiales para ofrecer una atención más integral a los fieles».

Noticias relacionadas

Marta Vilas pone en valor este tipo de arquitectura indicando que, más allá de las connotaciones religiosas, «la estructura de las parroquias es clave para entender la configuración del territorio gallego. A través de ellas es posible efectuar una lectura de la arquitectura en su conjunto, explicando así el proceso de crecimiento urbano de una ciudad, en este caso de Vigo, puesto que las nuevas parroquias se van asentando en aquellos puntos hacia donde se expande el desarrollo urbanístico», señala la autora del estudio, quien también resalta el importante papel de los arquitectos a la hora de ejecutar los proyectos para materializar estas edificaciones, siendo muchas de ellas ejemplo de vanguardia y de modernidad en la arquitectura viguesa a lo largo del pasado siglo.