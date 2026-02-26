HBO Max inicia el rodaje de «Infamia», serie basada en la novela de la viguesa Ledicia Costas

HBO Max anunció este jueves la presentación de su nueva serie, «Infamia», una producción de seis capítulos de 50 minutos basada en el éxito literario homónimo de la autora viguesa y colaboradora de FARO Ledicia Costas, publicado en Edicións Xerais. La nueva producción audiovisual de la reconocida plataforma streaming estará protagonizada por Susana Abaitua, que este mismo año ha logrado su primera nominación a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por su papel en la película «Un fantasma en la batalla», dirigida por Agustín Díaz Yanes.

Producida por Evafilms, el rodaje de «Infamia», dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, ya dio comienzo este mismo mes de febrero con localizaciones en País Vasco y Madrid contando con un destacado reparto que, además de Susana Abaitua, lo completan Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Iñigo Azpitarte, Eva Llorach, Asier Oruesagasti, el nominado al Goya Kandido Uranga y con la colaboración especial de Luis Gnecco. El guion está a cargo de Manuel Gancedo y Eduardo Torallas.

Desde la productora, Eva Cebrián señaló que «desde que leí la novela de Ledicia Costas supe que esta historia tenía algo muy especial. Es un thriller vibrante, lleno de misterio y emoción, que explora los conflictos humanos detrás del suspense y mantiene al espectador en tensión constante». Por su parte, la escritora viguesa afirmó a través de una publicación en sus redes sociales que la materialización de su novela en una serie le parecía «un sueño» y «un milagro maravilloso» que también aseguró no poder creérselo todavía.

El rodaje, que también cuenta con la participación de EiTB, dividirá sus grabaciones entre Madrid y los imponentes paisajes naturales de Vizcaya. La serie desplegará así su universo visual en enclaves icónicos como el Parque Natural de Gorbeia, el macizo de Itxina, el Parque Natural de Urkiola, la comarca de Enkarterri, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el espectacular Flysch de Barrika, así como en las localidades de Orozko, Areatza y Trucios-Turtzioz.Estos escenarios darán vida a Ura, el pueblo ficticio donde transcurre la trama, un lugar profundamente ligado a la tierra que no solo enmarca la historia, sino que se convierte en un personaje fundamental del relato.

Noticias relacionadas

Cabe destacar que la nueva producción de HBO Max también suma un destacado equipo creativo, entre los que se encuentran, a cargo de la banda sonora, el músico Aitor Etxebarria y del montaje Vicky Lammers, también nominada al Goya este año en su categoría.