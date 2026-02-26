FARO logra diez galardones europeos de diseño

FARO DE VIGO ha logrado una decena premios de diseño periodístico en la 27ª edición de los European Newspaper Award, el mayor certamen de este tipo en Europa y uno de los más relevantes a nivel internacional. El decano vuelve a coronarse en este concurso, que en este año recibió más de 3.000 trabajos procedentes de periódicos de 22 países, puesto que ya atesoraba 27 premios de ediciones anteriores.

El jurado, compuesto por periodistas y diseñadores de Suecia, Dinamarca, Portugal, Suiza y Alemania, valoró muy especialmente el espectro de creatividad de los trabajos presentados y, en concreto, el diario decano de la prensa española fue reconocido a nivel internacional en un total de ocho categorías por diseños elaborados por Simón Espinosa.

Portadas del suplemento Estela. / FdV

De todos las propuestas premiadas en esta nueva edición de los que están considerados los Óscar del diseño, cabe destacar que la gran mayoría fueron publicados en el suplemento dominical «Estela», mientras que los tres restantes se correspondena la sección de Gran Vigo, Faro Educa y a un especial.

Así, FARO fue reconocido en las categorías del certamen de portada de sección (dos galardones), retrato (con fotos de Gustavo Santos), protección de medio ambiente,especiales, fallecimiento de celebridades, perspectiva (2 galardones), encuadre de fotografía y atmósfera (con fotos de Marta G. Brea y Brais Lorenzo).

Reportaje del suplemento Estela. / FdV

El European Newspaper Award, el mayor concurso de periódicos de Europa, está organizado por el diseñador de periódicos Norbert Küpper y su principal objetivo es mostrar las tendencias internacionales de la prensa escrita y digital, así como promover el intercambio de ideas creativas en Europa. Si bien se observó un ligero descenso en la inscripción de las cabeceras en esta edición, tanto a nivel impreso como digital, en el certamen participaron periódicos de la mayoría de los países europeos.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará en el marco de un congreso que tendrá lugar en Viena durante los días 17 y 18 de junio.