El objetivo de Javier Teniente en «Tras os Montes», una profunda mirada al rural
El fotógrafo vigués publica con Solar de Edicións un fotolibro sobre zonas rurales y sus escasos habitantes, capturando el abandono y la soledad
Presentará su nuevo trabajo mañana, a las 19.00 horas, en el Museo MARCO
Acostumbrado a capturar con su mirada y su cámara instantes de plena acción, desplazar su objetivo a miles de kilómetros hasta lugares en los que «aparentemente» no sucede nada, con uno, dos o una docena de habitantes, ha supuesto todo un reto, «un trabajo de muchísimos años» que a Javier Teniente le permite ahora publicar un fotolibro de secuencias fotográficas que exploran no solo zonas rurales alejadas de los grandes núcleos poblacionales, sino que supone una invitación a reflexionar sobre el abandono, la soledad o la falta de relevo generacional, pero también sobre algunos retratos de resistencia, fortaleza y esperanza.
Publicado con Solar de Edicións, «Tras os Montes» es para el fotógrafo vigués uno de sus trabajos más íntimos porque «buscaba algo reflexivo, en donde los retratos funcionan como paisajes también, y guarda una línea poética que mantiene un tono, una atmósfera que para mí refleja lo que es el rural», asegura.
Desde el retrato de Matías López, último pastor residente en Motos, en los Montes Universales de Guadalajara, a una joven Lorena que habita con su bebé y 1.000 ovejas Pobar, en Tierras Altas (Soria), Javier Teniente condensa en «Tras os Montes» retratos de personas que fue quien de congelar en el tiempo gracias a recorrer kilómetros y kilómetros por la península ibérica para reflejar esas vidas que, aunque en muchos casas olvidadas e ignoradas, son tan ciertas y reales.
El fotógrafo vigués presentará su nuevo trabajo este viernes en Vigo, a las 19.00 horas, en el Museo MARCO.
Suscríbete para seguir leyendo
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- ¿Qué es la poliposis nasal, que afecta a 25.000 habitantes del área? Otorrinolaringología del Chuvi te lo explica
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Localizan el cadáver de un hombre de 50 años flotando en el Puerto de Vigo
- Uno de los mayores expertos en cirugía de mama robótica opera en Vigo
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos