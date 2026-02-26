El objetivo de Javier Teniente en «Tras os Montes», una profunda mirada al rural

Acostumbrado a capturar con su mirada y su cámara instantes de plena acción, desplazar su objetivo a miles de kilómetros hasta lugares en los que «aparentemente» no sucede nada, con uno, dos o una docena de habitantes, ha supuesto todo un reto, «un trabajo de muchísimos años» que a Javier Teniente le permite ahora publicar un fotolibro de secuencias fotográficas que exploran no solo zonas rurales alejadas de los grandes núcleos poblacionales, sino que supone una invitación a reflexionar sobre el abandono, la soledad o la falta de relevo generacional, pero también sobre algunos retratos de resistencia, fortaleza y esperanza.

Publicado con Solar de Edicións, «Tras os Montes» es para el fotógrafo vigués uno de sus trabajos más íntimos porque «buscaba algo reflexivo, en donde los retratos funcionan como paisajes también, y guarda una línea poética que mantiene un tono, una atmósfera que para mí refleja lo que es el rural», asegura.

Segundo Núñez, último habitante de la aldea de Deva en Cervantes, Serra dos Ancares, retratado en 2022. / Javier Teniente

Desde el retrato de Matías López, último pastor residente en Motos, en los Montes Universales de Guadalajara, a una joven Lorena que habita con su bebé y 1.000 ovejas Pobar, en Tierras Altas (Soria), Javier Teniente condensa en «Tras os Montes» retratos de personas que fue quien de congelar en el tiempo gracias a recorrer kilómetros y kilómetros por la península ibérica para reflejar esas vidas que, aunque en muchos casas olvidadas e ignoradas, son tan ciertas y reales.

El fotógrafo vigués presentará su nuevo trabajo este viernes en Vigo, a las 19.00 horas, en el Museo MARCO.