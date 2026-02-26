Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

La organización de ayuda a los migrantes Caminando Fronteras ha denunciado la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo en la ruta marítima que conecta Argelia con Baleares. Según la entidad, entre los desaparecidos hay diez mujeres y dos bebés.

Las familias de las personas que viajaban en estas pateras han pedido que se intensifique la búsqueda para localizar cuanto antes a los ocupantes. "Cada minuto cuenta", ha enfatizado en un mensaje en X la portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno.

Desde el lunes, han arribado a Ibiza y Formentera 17 embarcaciones de este tipo con más de 280 migrantes.