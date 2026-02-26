Migración
Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"
La ONG Caminando Fronteras pide que se intensifique la búsqueda
Helena Maleno asegura que hay diez mujeres entre los migrantes
Jessica Merodio / EFE
Ibiza
La organización de ayuda a los migrantes Caminando Fronteras ha denunciado la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo en la ruta marítima que conecta Argelia con Baleares. Según la entidad, entre los desaparecidos hay diez mujeres y dos bebés.
Las familias de las personas que viajaban en estas pateras han pedido que se intensifique la búsqueda para localizar cuanto antes a los ocupantes. "Cada minuto cuenta", ha enfatizado en un mensaje en X la portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno.
Desde el lunes, han arribado a Ibiza y Formentera 17 embarcaciones de este tipo con más de 280 migrantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- Povisa cierra la consulta de enfermería que sustituía con fotos la exploración del dermatólogo
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- El catamarán del lago de Sanabria que permanece retenido en un astillero de Mos
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- El aeropuerto de Vigo, premiado como mejor aeropuerto de Europa
- El astillero de Mos del caso del catamarán del lago de Sanabria: «Nadie retiene un barco así por capricho»