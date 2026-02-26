El cambio climático ha alimentado el tren de borrascas de este invierno y ha aumentado hasta un 36% la intensidad de las lluvias en España

Entre octubre y febrero, España ha vivido el impacto de hasta 16 borrascas de gran impacto. De todas estas, al menos una decena han tenido lugar en apenas un mes y medio. Según apunta un análisis liderado por un panel internacional de expertos, y liderado por la plataforma 'World Weather Attribution', la llegada de tantos frentes seguidos y, sobre todo, su intensidad están muy relacionadas con el impacto del cambio climático en la región. Los modelos indican que el calentamiento global no solo ha alimentado el tren de borrascas de este último invierno sino que, además, ha aumentado hasta un 36% la intensidad de las lluvias torrenciales. Los expertos afirman que este fenómeno, lejos de quedarse solo en una anécdota, ha causado cerca de 50 decesos, miles de desplazados y daños valorados en millones de euros en España, Portugal y Marruecos.

El análisis corrobora la información proporcionada por entidades como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y confirma que el tren de borrascas de los últimos meses se explica, en gran medida, por un patrón atmosférico caracterizado por el debilitamiento del vórtice polar, un sistema de altas presiones sobre Groenlandia y un desgaste del anticiclón de las Azores. La suma de estos factores es lo que acabó desplazando el río habitual de borrascas hacia el sur de Europa y, más concretamente, hacia el Mediterráneo. Los científicos afirman que este fenómeno, si bien no está directamente relacionado con el cambio climático, sí podría haberse visto influido por este proceso. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, los modelos indican que "las tormentas se vieron potenciadas por ríos atmosféricos que extrajeron humedad de una ola de calor marina severa que está teniendo lugar el Atlántico".

El cambio climático ha aumentado un 11% la intensidad de las precipitaciones derivadas de las borrascas de estas últimas semanas como, por ejemplo, en Grazalema

El análisis, basado en simulaciones climáticas, calcula que el cambio climático ha aumentado un 11% la intensidad de las precipitaciones derivadas de las borrascas de estos últimos días. También se estima que los días de lluvias extremas han aumentado entre un 30% y un 36% en el conjunto del Mediterráneo, incluyendo España, Portugal y Marruecos. Dicho de otra forma, según constata este estudio, de no ser por el calentamiento global y por el aumento mundial de la temperatura, las lluvias de este último invierno no habrían sido tan torrenciales ni tan destructivas como lo que se ha observado en episodios como la borrasca Leonardo. El informe recuerda que durante este episodio, ocurrido a principios de febrero, en municipios como Grazalema, en Andalucía, llovió en unos días lo que normalmente llueve en todo un año.

Advertencia de los científicos

Los científicos afirman que el "dramático aumento de las precipitaciones extremas" vivido en los últimos meses es, en gran parte, "atribuible al calentamiento global provocado por los humanos". "Este estudio confirma que la atmósfera más cálida creada por nuestras emisiones colectivas de carbono está dando lugar a un patrón de precipitaciones más extremas e intensas", afirma David García-García, experto en Observación de la Tierra y Estudios Climáticos de la Universidad de Alicante. "Estos datos deberían ser una advertencia. Sabemos que una atmósfera más cálida contiene más humedad, por lo que, cuanto más carbono emitamos, más peligroso será el escenario de tormentas invernales como estas", añade, en esta misma línea, Clair Barnes, experta del Imperial College de Londres.

Según explica la investigadora Friederike Otto, una de las mayores expertas del mundo en extremos climáticos, los fenómenos observados en los últimos meses en España encajan con las advertencias que la comunidad científica lleva años lanzando. "El cambio climático era exactamente esto. Fenómenos que antes eran más manejables y que ahora se están convirtiendo en desastres potencialmente peligrosos", afirma. Con la misma convicción con la que lanza este mensaje, la especialista también recuerda que no está todo perdido y que aún "tenemos las herramientas y el conocimiento para evitar que esto empeore" pero que, para ello, "necesitamos la voluntad" política y social de desplegar estas herramientas climáticas con mayor rapidez y a mayor escala..