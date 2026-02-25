Portugal reabre la autopista A1 tras su colapso en Coímbra y da una «lección» a Audasa: elimina el peaje durante las obras

La principal autopista de Portugal, la A1, vuelve a estar operativa por completo entre Oporto y Lisboa. Su concesionaria, Brisa, reabrió esta semana el tramo que tuvo que cerrarse por completo el pasado 11 de febrero tras colapsar un dique sobre el río Mondego, a la altura de Coímbra. Lo ha reabierto, eso sí, con limitaciones e. indirectamente, dando una lección a Audasa. Mientras en Galicia, por ejemplo, no eliminó y ni siquiera rebajó peajes en la AP-9 durante obras de gran calado como la ampliación de Rande que provocaron serios problemas de circulación durante meses (con condena judicial incluida), Brisa ha anunciado que el tramo afectado por estos trabajos de reconstrucción del dique estará exento de peaje hasta que se repare por completo.

Dos semanas después del colapso de parte del viaducto por las intensas lluvias y la enorme crecida del río Mondego, la circulación se ha reabierto de forma condicionada mientras continúan los trabajos de reparación. De esta forma, es posible ya realizar todo el recorrido entre Oporto y Lisboa, y viceversa, sin tener que buscar desvíos hacia otras autovías, como las A25, A17 y A8 que debían tomarse si se realizaba el viaje desde o hacia Galicia para evitar el tramo cortado de la A1.

El tramo del viaducto sobre el río Mondego afectado por las intensas lluvias fue el ubicado en dirección a Lisboa. Los dos carriles de este tablero continúan cerrados y las obras avanzan de forma acelerada. Para poder esquivarlos, la concesionaria ha habilitado un baipás para que los vehículos accedan a uno de los dos carriles del sentido contrario y puedan evitar el tramo cerrado. Todo ello señalizado y con limitaciones temporales de velocidad.

Sin cobrar peaje

La concesionaria de la A1 en Portugal reabre el tráfico a la altura de Coímbra: sin peaje y velocidad limitada / Brisa

A mayores, y dado los inconvenientes que esta obra puede suponer a los conductores, que deberán circular a menor velocidad a la altura de Coímbra, Brisa han anunciado que no se cobrará el peaje entre los nudos de Coímbra Norte y Coímbra Sul (de los kilómetros 189 y 198) hasta que concluyan las obras.

«Minimizar el impacto a los usuarios»

«Esta medida se implementa tras la finalización de las obras de estabilización de la losa de transición de la plataforma Sur/Norte, que tuvieron lugar a principios de esta semana, y tiene como objetivo minimizar el impacto en los usuarios, dada la importancia estratégica de la autopista A1 para la movilidad nacional», destacó Brisa en un comunicado oficial.

A priori, y según avanzó el Ministro de Infraestructuras de Portugal, Miguel Pinto Luz, la reapertura completa de la autopista A1 en Coímbra podría producirse ya este próximo fin de semana.