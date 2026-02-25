La familia, apuesta evolutiva en la naturaleza

«Los escorpiones son de los pocos invertebrados que no ponen huevos. Sus crías nacen vivas y, nada más nacer, se mueven a la espalda de la madre donde se agrupan en una compactada fraternidad. En el dorso materno, bajo el aguijón y la bolsa de veneno de su madre, las crías están protegidas, pero, además, este transporte les ofrece otra ventaja: la compactación del grupo de hermanos les ayuda a evitar la pérdida de humedad corporal bajo temperaturas extremas, frecuentes en los desiertos y zonas áridas donde viven muchas de las especies». Acompañando a este texto, la imagen de una hembra de este tipo de artrópodo cargada con sus crías bajo el aguijón muestra una de las 45 diversas «maternidades» que es posible contemplar desde este martes en la exposición «Miña nai! Maternidades e crías no mundo animal», inaugurada en el Teatro Afundación de Vigo.

Comisariada por el biólogo ambientalista Fernando González Sitges, también director de la Fundación Bioparc, entidad dedicada a la promoción de la protección y conservación de la naturaleza, la muestra fotográfica impulsada por la Obra Social de Abanca, en colaboración con la editorial Lunwerg, introduce al público en las distintas estrategias de nacimiento y crianza en el mundo animal, destacando el comisario el importante papel de la familia como «apuesta evolutiva» en la naturaleza.

Presente en la inauguración, González Sitges puso en valor las dinámicas en el núcleo de la crianza como una de las estrategias «más innovadoras» a lo largo de la historia de las distintas especies, desde los invertebrados al ser humano y, a modo de ejemplo, el biólogo se refirió al caso de los orangutanes, «especie en la que una madre necesita siete años para enseñar a su cría todos los secretos de la selva», o al de los elefantes, «donde el propio grupo en conjunto protege también a las crías». Estas maternidades contrastan con otras recogidas en la exposición que se caracterizan por ser más «desapegadas»; es este el caso de los escorpiones del desierto e incluso el de la ballena franca austral, cuya cría llega a beber más de 100 litros de leche al día mientras la madre ayuna y vive de sus reservas de grasa, pero que al dejar de mamar antes de un año es abandonada a su suerte en una emancipación forzosa.

La presentación de «Miña nai!», que podrá visitarse hasta el próximo 20 de junio en la ciudad olívica, también contó con la presencia de la coordinadora de Cultura de Afundación, Marité Cores, quien subrayó que la propuesta se enmarca en la línea del proyecto «Educación para a sostibilidade», un programa que tiene como objetivo «fomentar a concienciación medioambiental». Es por esto que incidió en las posibilidades didácticas que ofrece esta exposición, una iniciativa que ya ha despertado el interés de los centros educativos de la zona, puesto que cuenta con la inscripción de más de 1.000 escolares de Vigo y su área de influencia para participar en el programa de actividades diseñado alrededor de la muestra, a la que el público general también podrá acceder a través de visitas guiadas.