Los viajes de Blablacar en Galicia subieron un 78% después del accidente de Adamuz y el corte ferroviario a Vigo

La movilidad se crea, se destruye y se transforma. El complicado inicio de año en materia de transportes en Galicia ha provocado importantes cambios en el reparto modal de los viajeros. Las sucesivas borrascas y los desvíos provocados en aeropuertos como Peinador o Alvedro marcaron un descenso en la fiabilidad del avión que se recuperó después de la semana trágica del ferrocarril con los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). A ello se sumó el inédito corte ferroviario de 72 horas en Vigo y el resto de la provincia desde el 6 de febrero, convirtiendo al transporte por carretera en la primera opción a través del autobús, coche particular y compartido. De hecho, el uso de Blablacar aumentó un 78% en Galicia en este periodo, siendo la segunda comunidad con un mayor aumento solamente por detrás de Andalucía.

El dato fue dado a conocer durante el evento de ‘Trainline talks - one click, one journey’, celebrado este martes por la mañana en Madrid. La cuarta edición de este foro organizado por el comparador de billetes se centró en el nuevo escenario que dibuja la Ley de Movilidad Sostenible en el país.

El Country Manager de la compañía en Iberia destacó que Galicia es «una comunidad que se moviliza mucho» y presenta uno de los índices más altos de desplazamientos. Entre las principales rutas a nivel nacional están las Vigo-Madrid y Vigo-Ourense donde los tiempos del tren todavía no son plenamente competitivos con el coche. «Cuando haya la segunda fase de la liberalización de la Alta Velocidad bajarán los trayectos entre grandes ciudades», apuntó Florent Bannwar , quien añadió que ahora mismo «dónde está creciendo en el noroeste es en pequeñas localidades, fuera de capital de provincia que tiene estación de bus y de tren».

Cambios en el perfil del viajero en tren

En este mismo trasvase modal apuntó el General Manager de Trainline en Europa, quien cifró en un 30% la caída en el número de pasajeros en el ferrocarril en el último mes. Los accidentes ferroviarios, las Limitaciones Temporales de Velocidad en varias líneas o la desconfianza en el sistema han hecho que el tren en España viva su particular «efecto 11-S» en los meses de menor demanda del año. Sin embargo aparecen ya brotes verdes con un alza en las reservas para Semana Santa. De esta manera el mercado -principalmente en los grandes corredores que unen Madrid con Barcelona, Valencia y Sevilla- apunta a una estabilización después de años revueltos.

En cualquier caso, «todas las rutas están un 30% más baratas que en el 2019», tal y como explicó el valenciano Pedro García. Ello ha contribuido a un cambio de perfil, «den señores con corbata a familias» que están viendo a nivel continental. El pasado año Trainline elevó un 700% las ventas en el trayecto entre Milán y París pese a durar ocho horas. «Sin duda son el futuro las rutas de menos de 500 kilómetros», añadía el responsable a nivel europeo.

Entre las preferencias de los viajeros la seguridad, predictibilidad o puntualidad empiezan a imponerse al precio y la conveniencia de horarios. Todo ello a pesar de que en España la puntualidad es del 80% frente al 50-60% de Alemania. «A veces somos demasiado duros con nuestros retrasos y nuestra infraestructura, tenemos que aspirar al sistema japonés aunque nos queda un poco lejano», añadía García.

La directora de relaciones públicas de Omio, Catriona Meehan, apuntó que en el caso de su página web la gente llega buscando una solución de movilidad -precio, horario..- y no un operador. «¿Si no los conoces, cómo los vas a comparar?», relataba sobre el caso de los usuarios internacionales durante la mesa redonda del foro.