Una segunda vida para los libros en Pazos de Borbén: a la estantería o a la cocina de leña

En una época en la que las pantallas y la digitalización le han ganado terreno a los espacios comunitarios y al papel, transformando en gran medida los hábitos de lectura de la población, hay quienes se erigen como ejemplo de resistencia y escogen situar al libro físico en el centro para darle «a importancia que ten para crecer culturalmente».

Conscientes de que era una apuesta arriesgada, pero ilusionados ante la idea de crear un espacio de lectura compartido y democratizar el acceso a la cultura y a la literatura a través de una biblioteca abierta a todos los vecinos y vecinas en un entorno rural, la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Amoedo, en Pazos de Borbén, impulsa una nueva casa cultural con el fomento de la lectura como eje vertebrador, puesto que según afirma el presidente de la entidad, Miguel Míguez, «é unha filosofía, unha declaración de intencións nun tempo no que a lectura perde espazo».

En los últimos meses, desde la carretera principal era posible contemplar los avances en este nuevo centro comunitario que, poco a poco, iba nutriendo el mobiliario de la planta superior con todo tipo de ejemplares que previamente pasaban el filtro de Silvia en el sótano, la responsable del espacio Merca Libro Amoedo y quien se ocupó de su catalogación, una tarea que aún no es posible dar por finalizada pese a que la inauguración oficial tendrá lugar el próximo viernes, día 27 de febrero, a las 13.00 horas. Porque, si bien el proyecto todavía está dando sus primeros pasos, los residentes en Pazos de Borbén y en municipios vecinos se han volcado con la iniciativa y ya han recibido más de seis toneladas de libros donados para incorporar a la bibliolibrería.

Con la única indicación de «fomentar a cultura no rural», ante la imagen de pilas de libros pendientes de encontrar su lugar idóneo en el estante frente a otros ya perfectamente clasificados, Silvia explica que «este espazo ten o funcionamento de bibliolibrería, porque por unha banda temos a biblioteca, que é posible empregar libremente e tamén ten servizo de préstamo, pero tamén funciona como un punto de venda de libros de segunda man, no que poder mercar libros ao peso», añadiendo la responsable de Merca Libro Amoedo que se recogen «toda clase de libros. Facemos un filtrado e todos aqueles que presenten bo estado son os que subimos á biblioteca e os que vendemos, pero os máis deteriorados tamén terán unha segunda vida como combustible, porque a idea é facer proximamente briquetas para as cociñas de leña, aproveitando a biomasa do monte e ese papel que xa non serve».

Reciclaje integral

La filosofía del reciclaje integral de libros y papel también cumple con el objetivo de preservar el patrimonio fotográfico y documental y, en este sentido, Miguel Míguez señala que «somos unha comunidade de montes e pensamos que os restos das árbores e eses libros en mal estado poden unirse e así poder darlle unha segunda vida a ese papel coas briquetas, é outro xeito de reciclalo. Con respecto ao resto, fronte á inmediatez do dixital, nós apostamos por facer precisamente o contrario e fomentar un espazo de lectura compartido, con actividades culturais arredor da literatura, recuperando e poñendo en circulación libros usados, intercambio de publicacións, dedicando tamén espazo á literatura infantil e xuvenil e tamén o noso obxectivo é que escritores e escritoras leven a cabo presentacións dos seus libros».

Silvia también destaca que para la puesta en marcha del proyecto contaron con una buena maestra: Nieves Loperena, especializada en la venta de libros de segunda mano desde hace décadas y quien inspiró Merca Libro Amoedo. Así, Silvia comenta que «ela tiña a idea de facer unha bibliolibrería, polo que falou con Miguel, quen non dubidou en dar cabida ao proxecto para así poder achegar a literatura ao rural, que moitas veces somos os grandes esquecidos. En canto á reciclaxe, outra das ideas que contemplamos é que nos visiten artistas e leven a cabo calquera obra con papel reciclado, dende marionetas a cadros ou ilustracións».

El horario de Merca Libro Amoedo se extenderá desde las 10.30 a las 18.30 horas, «porque o obxectivo é que as persoas que veñan a comer á cafetería tamén poidan subir e teñan ese intre de lectura se queren», apunta Silvia, quien en cuanto al servicio de préstamo indica que «funcionará como unha biblioteca normal para a veciñanza de Pazos e para o resto cun pequeno aluguer, de maneira que fan o depósito do prezo do libro e logo se devolve cando o traen de volta».

Si bien la apuesta principal de la nueva casa cultural de Amoedo pasa por la lectura, no es la bibliolibrería el único proyecto que habita el centro, pues ya se están impartiendo clases de defensa personal dirigida a mujeres, de pilates, karate, meditación o baile, así como de refuerzo escolar, teatro y de música centrada en acordeón, guitarra y gaita.