Crisis de Vivienda
Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
El gobierno de Barcala pide a la cooperativa que aclare cómo se produjo la adjudicación de los inmuebles y se pregunta si Fraorgi permitió a menores de edad inscribirse en la lista
Alejandro J. Fuentes
Tras destapar el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, INFORMACIÓN ya avanzó que hasta 30 residentes de Les Naus guardan parentesco con alguno de sus vecinos. Ahora, el Ayuntamiento confirma que 5 miembros de una misma familia (todos ellos de entre 18 y 24 años) se hicieron con un inmueble en el polémico residencial. Por ello, el ejecutivo de Luis Barcala señala a la cooperativa y pide a Fraorgi, la empresa gestora, que aclare cómo se llevó a cabo el reparto y si se permitió inscribirse a menores de edad.
La inspección de la Policía Local, que se inició el martes de la semana pasada, también ha puesto de relieve más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia son adjudicatarios de viviendas, 26 inmuebles en los que se acumula la correspondencia y la publicidad en los buzones y otros 6 pisos en los que residen personas distintas de sus respectivos propietarios, pese a que no cuentan con autorización para su arrendamiento.
Casos llamativos
La portavoz del gobierno municipal, Cristina Cutanda, ha anunciado este martes que se ha detectado "el caso de los cinco integrantes de una familia, al parecer tres hermanos y dos primos, a quienes la cooperativa habría adjudicado un piso". Según la edil popular "eso ya de por sí llama mucho la atención", aunque asegura que lo más sorprendente "son las edades de los cooperativistas", de entre 18 y 24 años, que han obtenido una vivienda cada uno. "¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas, con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?", se ha cuestionado la portavoz.
En este punto, Cutanda ha reclamado explicaciones a la cooperativa de Les Naus y ha recalcado que "las competencias están muy claras en este asunto", incidiendo en que la responsabilidad del Ayuntamiento fue "vender el solar y licitar la obra del edificio", mientras que fue la empresa la encargada de gestionar el reparto de los pisos y la Conselleria de Vivienda, la de visar y dar el visto bueno a las solicitudes. La portavoz ha apuntado que también figura una persona que ha obtenido una vivienda en Les Naus y que comparte apellido con otros dos jóvenes, de 19 y 22 años, igualmente propietarios de un inmueble cada uno. "Tenemos más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia sean quedado con inmuebles, aunque podrían ser más", ha puntualizado.
INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN
