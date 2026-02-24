Alerta sanitaria: posible presencia de astillas de madera en queso rallado de tres marcas, entre ellas Froiz
Tambien afecta a las marcas Alteza y Albéniz y Sanidad aconseja revisar el lote y la fecha de caducidad antes de consumirlos
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta sanitaria por la posible presencia de astillas de madera en varios quesos rallados comercializados en España, entre ellos un producto de Supermercados Froiz, cadena con una amplia implantación en Galicia. La recomendación a los consumidores es no ingerir los envases afectados si los tienen en casa.
La alerta llega tras una notificación comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) por las autoridades sanitarias de Navarra, que activó el aviso para facilitar la retirada del producto y el seguimiento en las comunidades donde se ha distribuido.
Lote y caducidad a revisar
Según la información difundida, todos los productos afectados comparten los mismos datos de identificación: lote 2426026 y fecha de caducidad 05/06/2026, y se comercializan refrigerados.
En concreto, el aviso incluye:
- Queso gouda rallado Alteza (200 g)
- Queso gouda rallado Albéniz (1 kg)
- Mezcla rallada de mozzarella y provolone Froiz (200 g)
La distribución conocida incluye Galicia, además de otras comunidades, aunque no se descarta que el producto haya podido redistribuirse.
AESAN recomienda no consumir el producto si coincide el lote y la caducidad, y seguir las indicaciones del establecimiento para su retirada o devolución.
