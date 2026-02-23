El vigués Guzmen entra en el Top 10 viral de Spotify con su primera canción en gallego

Una canción en gallego se ha colado estos días en una de las listas más seguidas de Spotify: “Los 50 más virales: España”. El tema es “Darche”, firmado por el artista Lg1do y el vigués Guzmen, y ha escalado posiciones hasta situarse en el puesto número 6, ya dentro del Top 10.

La entrada del single en la parte alta del ranking llega, además, con un hito personal para el músico de Vigo: es la primera vez que Guzmen se atreve a cantar en gallego, un paso que el público está premiando con un crecimiento como la espuma en las listas virales.

Todo o que me pidas amor, recorrome Galicia enteira, pra darche anacos do meu corazón, dice la letra del tema que no ha parado de sonar desde su lanzamiento el pasado 29 de enero.

La canción, que parece hablar de un amor del pasado, mezcla sonidos urbanos y la voz de los dos artistas, los cuales se complementan a la perfección. Desde redes sociales, ambos artistas han agradecido el apoyo recibido tras alcanzar ese puesto en una de las playlists virales más codiciadas de la plataforma.

¿Quién es Guzmen?

Guzmen es el nombre artístico de Tomás Santiago Martínez Barciela, músico y cantante vigués (Vigo, 6 de agosto de 2002), vinculado al urbano con toque pop y con una comunidad de seguidores notable en redes.

Empezó de forma autodidacta: con 12 años se compró una guitarra con sus ahorros, después un teclado, y fue aprendiendo por su cuenta. A los 16 abrió canal en YouTube para subir covers (y también temas propios) y a los 18 dio el salto a las plataformas digitales (Spotify, iTunes, etc.).

Guzmen, en la Estación Marítima de Vigo. / osé Lores

Su crecimiento llega, sobre todo, por el tirón en redes sociales: sus versiones se convirtieron en catapulta y le abrieron puertas en proyectos de creadores como la Casa IN de Dulceida.

En lo musical se mueve entre lo urbano con toque pop, y un sonido que él mismo ha ido llevando hacia el pop alternativo/indie en su etapa más reciente. En 2023 firmó con Warner (primero a nivel de distribución y después como artista).

En 2025 dio un paso importante con su álbum debut, Joven estrella, un trabajo de 12 canciones elegidas de entre más de 60 compuestas.

También se hizo viral interpretando “Oliveira dos cen anos”, el himno del centenario del Celta, en un vídeo compartido en Instagram.