Pensiones
Dos jubilados vencen a Hacienda: la Justicia anula una deuda de 50.000 euros por recibir pensiones
Los magistrados señalan que ambas pensiones quedan libres del IRPF, por lo que no se puede exigir su tributación en España
Alejandro Navarro
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado el pago de 48.956,59 euros por parte de dos jubilados, después de que Hacienda les reclamara el IRPF de sus pensiones que cobraban en el extranjero. Según la sentencia, ambas pensiones, que reciben de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Reino Unido no tienen que tributar en España.
Precisamente, estas prestaciones se encontrarían libres del IRPF, así como protegidas por convenios internacionales. El problema surge en 2018, cuando la Agencia Tributaria les reclama una deuda de 48.956,59 euros por no pagar el mencionado IRPF en España.
La pensión se considera rendimiento del trabajo
Las autoridades fiscales se apoyaron en el artículo 17 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Según este, la prestación de jubilación se considera "rendimiento íntegro del trabajo", por lo que el pago del IRPF debía ser obligatorio.
Los jubilados Antonio y Socorro llevarían su caso ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, aunque sin éxito. Los magistrados señalaron que para ahorrarse el IRPF era necesario recibir la pensión de una sola vez, y no como renta mensual. Además, el tribunal no confirmó que la prestación británica por jubilación se considerara una pensión pública.
No se puede tributar la prestación en un país extranjero
A pesar de la decisión, los pensionistas recurrirían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que les dio la razón y anuló la multa impuesta por Hacienda. El tribunal destacó la exclusión de las prestaciones en el pago del IRPF, por lo que las pensiones de jubilación también se incluyen.
Por otro lado, en cuanto a la pensión de jubilación del Reino Unido, el tribunal señala que el jubilado fue funcionario durante dos años para el Ministerio de Comercio e Industria británico, un organismo público. En este sentido, al tratarse de una pensión pagada por un Estado por servicios prestados a ese mismo Estado, entonces solo se puede tributar en dicho país.
Además, la Justicia critica el hecho de que intentaran hacer pagar al jubilado en España y solicitar la devolución en Reino Unido. De esta forma, las autoridades no podrían exigir responsabilidades fiscales a los jubilados al recibir pensiones de un país extranjero, anulándose el cobro de la deuda a Hacienda.
- El calvario de una funcionaria en un minipiso de Vigo: «No me ducho y como crudo»
- Davila 20/02/2026
- Se cumplen 25 años desde que el Celta fue nombrado mejor equipo del mundo
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Vigo, Gondomar y Salceda se llevan los premios del desfile de comparsas de Entroido
- El pazo con el jardín más bonito de Galicia: una de las colecciones de camelias más grandes de Europa en el corazón del Salnés
- Aluvión de solicitudes para los pisos «asequibles» del Gobierno central en Vigo: «La cobertura está asegurada»
- Stellantis Vigo suma su tercer año seguido como líder en producción de todo el grupo