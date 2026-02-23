En Santo Domingo-Caudilla
Hallan una bomba de la aviación alemana en el patio de una vivienda de Toledo
El artefacto explosivo mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera
EFE
Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han recogido este lunes una bomba de aviación alemana, de la época de la Guerra Civil, que ha sido hallada semienterrada en el patio de una vivienda del municipio de Santo Domingo-Caudilla (Toledo).
Tras recoger el artefacto, los agentes del Gedex lo han trasladado a un lugar para explosionarlo aunque en un principio iba a ser en Ocaña (Toledo), según ha informado la Guardia Civil.
Fuentes del instituto armado han explicado a EFE que el artefacto fue encontrado a las 20:00 horas de este domingo, semienterrado en el patio de una casa, por el propietario de la vivienda, que está ubicada en la calle Pancique de Santo Domingo-Caudilla, una pedanía del municipio toledano de Val de Santo Domingo.
El artefacto explosivo es una bomba de aviación alemana de la época de la Guerra Civil española, que mide 38 centímetros y tiene aletas en su parte trasera.
- Davila 20/02/2026
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años
- El Concello expropiará terrenos en Bouzas para que se construya vivienda junto al mar
- Los temporales aumentan la demanda de albañiles por goteras y filtraciones
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»