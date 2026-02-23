Disfruta del sol porque se acaba: ¿hasta cuándo durará el buen tiempo en Galicia?

Depués de un inicio de año excepcional que en tan solo un mes rompió casi una treintena de récords relacionados con la lluvia, ver el sol brillar en Galicia parece casi una ilusión. Y, aunque real, no durará tanto como se desearía.

El tiempo en Galicia para la última semana de febrero encara un giro de guion. Tras varios días de ambiente suave y más propio de primavera, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que entre el martes y el miércoles aumente la nubosidad y lleguen las primeras lluvias, con un episodio más generalizado en la comunidad, especialmente en la mitad occidental.

En la práctica, el cambio se notará primero en el oeste: el martes se esperan precipitaciones débiles en Galicia y el miércoles el frente dejará lluvias más extendidas, con acumulados más significativos en las comarcas atlánticas.

Un frente atlántico trae de nuevo la lluvia

En la jornada de este martes el sol todavía predominará en el cielo de Galicia, pero la llegada a última hora de un frente atlántico, provocará que la lluvia vuelva a hacer acto de presencia en nuestra comunidad desde la noche y durante toda la madrugada.

Durante el día las temperaturas mínimas experimentarán un moderando ascenso. Las capitales de provincia más frías serán de nuevo Lugo y Ourense, dónde los termómetros bajarán hasta los 7 grados. En Pontevedra, A Coruña o Vigo se quedarán muy cerca, con 9 grados positivos de mínima. Por contra, las máximas también sufrirán un notable descenso, quedándose en torno a los 15 grados en las siete grandes ciudades gallegas.

Un miércoles pasado por agua

El miércoles y después del paso del frente atlántico durante la madrugada, quedaremos con aire frío en altura, lo que provocará una jornada pasada por agua con chubascos que serán más intensos y probables en la mitad oeste de la comunidad. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con mínimas que rondarán los 7 grados y máximas de 15 grados en buena parte de Galicia.

Hacia el fin de semana los modelos apuntan a la entrada de un nuevo frente con más lluvias en la mitad norte y temperaturas que tenderán a normalizarse. Un nuevo capítulo tras semanas excepcionales El aviso llega con Galicia todavía en “modo paraguas” después de un arranque de año marcado por temporales y registros llamativos.