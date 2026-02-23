Melody, Violeta Mangriñán y Amelia Bono, fichajes bomba de 'El desafío' en Antena 3: lista de concursantes completa y definitiva

Antena 3 acelera motores y desvela el plantel de famosos que pondrá a prueba cuerpo y mente en la séptima temporada de 'El Desafío'. Con la sexta edición todavía en emisión, el exitoso formato presentado por Roberto Leal ha confirmado a ocho rostros muy conocidos de la tele, el deporte, la música y las redes sociales que se enfrentarán a retos imposibles para demostrar de qué están hechos.

Lara Álavarez

Lara Álvarez es una de las protagonistas más llamativas del casting. La presentadora regresa a Atresmedia —donde empezó su carrera— para vivir la competición desde dentro tras años narrando grandes aventuras en directo. Su espíritu competitivo y su exigencia consigo misma serán claves para afrontar los retos que le esperan.

Miguel Ángel Muñoz

Miguel Ángel Muñoz, actor y director con una larga trayectoria en ficción y entretenimiento, aterriza en el formato con la determinación de un veterano. Metódico y perfeccionista, Muñoz afronta cada prueba con estrategia y control, apoyándose en su preparación física y su experiencia en otros concursos para intentar destacar.

Melody

Melody será otra de las caras conocidas dispuesta a sorprender fuera de los escenarios. La cantante, conocida por su energía y presencia escénica, cambia la música y grandes auditorios por desafíos de alto impacto, lista para demostrar que su fortaleza va mucho más allá de interpretar un tema.

Joan Capdevila

Joan Capdevila, exfutbolista y campeón mundial con la selección española, encara esta aventura desde una perspectiva muy competitiva. Acostumbrado a exigencias extremas sobre el terreno de juego, ahora pondrá a prueba su precisión, resistencia y control mental en pruebas muy diferentes a las del deporte rey.

Violeta Magriñán

Violeta Mangriñán llega a 'El desafío' con la determinación que le ha caracterizado en redes y realities. La creadora de contenido y empresaria afronta esta etapa con ganas de superación, dispuesta a darlo todo en pruebas físicas y técnicas y a demostrar que puede ir más allá de lo digital.

Raúl Gómez

Raúl Gómez, presentador y comunicador con experiencia en programas de aventura, aporta humor y buena actitud al grupo. Conocido por su capacidad para conectar con el público, intentará trasladar su resistencia y mentalidad positiva a las exigentes pruebas del concurso.

Amelia Bono

Amelia Bono, colaboradora televisiva e influencer, se enfrenta al reto más exigente de su trayectoria mediática. Enfrentada a pruebas que demandan fortaleza física y mental, Bono tendrá que sacar a relucir su compromiso y su determinación para seguir avanzando semana a semana.

Canco Rodríguez

Canco Rodríguez, actor con una extensa carrera en televisión y entretenimiento, cierra el casting como un candidato con mucho carisma. Acostumbrado a la comedia y al trabajo frente a las cámaras, ahora tendrá que adaptar su actitud para competir con otros famosos en pruebas extremas en las que el esfuerzo y la actitud contarán doble.