Despedida tarde
Antena 3 pone fecha al final de 'Renacer' tras un año y medio en su programación: así serán sus últimos episodios
La cadena despedirá la ficción turca este lunes 23 y martes 24 de febrero después de la emisión de 'En tierra lejana'
Carlos Merenciano
Antena 3 ya ha fijado el cierre definitivo de ‘Renacer’. La serie turca concluirá su emisión este lunes 23 y martes 24 de febrero, poniendo fin a un recorrido que comenzó en noviembre de 2024 y que la ha mantenido durante más de un año en la franja de máxima audiencia, con doble cita semanal.
La ficción se despide después de 131 emisiones y con datos sólidos. En su tramo final ha logrado imponerse en varias noches, especialmente en martes, donde el pasado 10 de febrero firmó un 11,1% de cuota, su mejor registro desde diciembre. En su trayectoria ha superado una media de 800.000 seguidores y un 10,7% de share por capítulo, además de un alcance acumulado que supera los 23 millones de contactos.
Su rendimiento refuerza la apuesta de la cadena por las producciones turcas, que ya han dado resultados destacados con títulos como ‘Mujer’, ‘Hermanos’ o ‘Una nueva vida’. Los capítulos finales de ‘Renacer’ se emitirán tras las nuevas entregas de ‘En tierra lejana’, que ha arrancado con liderazgo en su semana de estreno.
En la recta final, Bahar afrontará una nueva encrucijada vital marcada por decisiones personales y profesionales. El lunes, la protagonista reflexionará sobre el precio de priorizarse a sí misma mientras su entorno también vive cambios decisivos: Aziz pedirá perdón por su infidelidad y Umay planteará su futuro fuera del país. El martes, el desenlace mostrará a Bahar cumpliendo su sueño de abrir su propia consulta, con Evren dispuesto a iniciar una nueva etapa a su lado. La incógnita será si ambos lograrán cerrar su historia con un final compartido.
