Alerta alimentaria por riesgo de asfixia en gominolas distribuidas en Galicia
La AESAN ha emitido una alerta tras recibir información sobre la "Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak" de Sanrio, cuyo consumo podría ser peligroso, instando a retirarla de los canales de comercialización
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de una alerta por posible riesgo de asfixia en unas gominolas procedentes de Japón, tras recibir una notificación a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), remitida por las autoridades sanitarias de Países Bajos.
El producto afectado es “Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak”, de la marca Sanrio. Se presenta en una bolsa de plástico que contiene sobres individuales, con peso de 150 gramos, y se conserva a temperatura ambiente. La fecha de consumo preferente indicada es 11/06/2026.
Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que haya podido haber redistribuciones a otras regiones.
AESAN ha trasladado el aviso a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los lotes afectados de los canales de comercialización.
Las autoridades recomiendan a las personas que tengan este producto en casa que se abstengan de consumirlo.
