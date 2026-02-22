Virginia Pozo: «Consideran Coosy como éxito pero realmente hay muchos fracasos diarios»

-¿Ha dado carta blanca a Miguel Palacio para la colección que presentará en marzo en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid?

Yo no he intervenido; he querido que él interpretara Coosy bajo su mirada. Él es un diseñador muy conocido en España, que ha sido siempre el número uno [la reina Letiziasolía portar estilismos suyos]. Para nuestra colección, hemos apostado por colores muy llamativos. Va a ser muy sofisticado, con mucho drapeado y plisado. No puedo informar más porque si no descubro todo. Va a ser una colección muy diferente.

-He leído que estuvieron bastante tiempo el uno detrás del otro para trabajar juntos.

Fue mágico porque resulta que yo estuve tres años buscándolo. Estuvo muy mal a nivel personal y se retiró casualmente a Galicia aunque es del País Vasco, con lo cual, ya era la primera señal de meiga. Pregunté por él pero me dijeron que era imposible, que no quería estar más en la moda. Entonces, fui a un desfile de un amigo de mi cuñada, que falleció y que era muy guapa. Al diseñador le dije que me encantaba porque me recordaba a Miguel Palacio. Justo esa semana, Miguel me llamó. Aquí en Galicia creemos en las meigas, habelas hainas.

-Pero ¿por qué contactar con él si Coosy tiene un estilo propio muy marcado y que gusta?

Lo quería para mi segunda línea. Era una pena que ese talento de autor estuviera desechado. Tengo un proyecto para que cada año un diseñador, un autor, interprete Coosy desde sus ojos. Este primer año será Miguel; para el siguiente, será otro... Yo, con Miguel, seguiré trabajando pero de otra manera. El objetivo es recuperar la moda de autor de las pasarelas de antes, con sello propio, de la costura tradicional.

Virginia Pozo, fundadora de Coosy, firma gallega que desfilará en la Fashion Week de Madrid. / Coosy

-El 80% de las prendas son confeccionadas en España.

Sí, el porcentaje restante se debe más o menos a las prendas de verano con los bordados y las pedrerías. En España, ya no se hace, entonces, hay que buscarlo fuera.

-¿Dónde están sus talleres?

En Toledo tengo varios y en las afueras de Madrid.

-Debió ser complicado encontrarlos con la deslocalización de la producción a China.

Muchos cerraron. Pero siempre hay oportunidades. Yo empecé con una matrimonio que había despedido a la gente de todos sus talleres por lo que cuentas de la deslocalización. Tras eso fueron creciendo poco a poco conmigo. Hay talleres que solo cosen para Coosy. Siempre que hay una crisis hay una oportunidad.

-¿Cree que esa deslocalización a China fue como una maldición para la moda española?

Estoy totalmente de acuerdo en que fue una maldición. Ahora China se encuentra en unos términos económicos y de confección más altos que España. ¿Y qué pasa? La gente quiere volver a confeccionar aquí pero no hay tejido empresarial porque mientras la gente deslocalizaba, en España se cerraban empresas.

¿Qué supone para usted presentar colección en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid?

Quien me conoce sabe que no soy muy de desfiles sino más de trabajo de campo, de estar en la tienda. Para mí es un reto porque es el quince aniversario de Coosy y lo celebramos con Miguel, que siempre ha sido para mí un referente. Hay muchas firmas candidatas a la pasarela y que nos hayan elegido es un privilegio y una responsabilidad.

Virginia Pozo, con un top de la nueva colección de Coosy. / Coosy

-Acaba de recibir de la Asociación de Empresarias de Galicia un premio. Usted ya es un referente.

Yo siempre he estado muy sola en este proyecto hasta que empecé con la primera persona que me ayudó y que lleva diez años conmigo. La segunda empleada también sigue conmigo después de tantos años. Mucha gente del equipo siente el proyecto como propio, así que estoy rodeada de gente maravillosa.

-No estudió moda, ¿cómo empezó?

Yo estudié una carrera y luego otra y un máster. Hice unas prácticas en un banco y querían que me quedara pero no era lo mío. Yo soy muy creativa. Así fue decidí empezar un proyecto de moda. Al final, salió adelante. Se ha considerado Coosy como un éxito pero realmente hay muchos fracasos y fracasos diarios pero nos enseñaron a crecer y evolucionar.

-¿Cómo vive esto psicológicamente?

Es complicado hay meses en los que se junta la presentación en París de la ropa de invierno con la fabricación actual. A veces, no sé ni en qué mes estoy. n