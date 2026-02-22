Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 22 de febrero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 22 de febrero de 2026 es: 24, 36, 41, 46 y 53, siendo el número clave el 8.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Davila 20/02/2026
- Retales Lidia: la historia de una emprendedora viguesa que abrió su tienda en 1971 y hoy es un negocio familiar
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- El Concello debe pagar a la familia del bombero fallecido en Vigo porque asumió responsabilidades superiores a su cargo
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Herido grave en Vigo tras ser atropellado por un bus de Vitrasa en Pizarro
- Arrancan los Trenes Turísticos de Galicia con 13 rutas en 2026: «Olvídate del coche y disfruta»