¿Por qué la fiebre de los ejercicios de fuerza? Mantener la masa muscular ayuda al cerebro a envejecer mejor

Los ejercicios de fuerza se han convertido en un gran mantra, especialmente para las personas que superan los 40 años, etapa a partir de la cual los médicos y especialistas aconsejan empezar a cuidarse para contrarrestar los efectos del paso del tiempo. Pero entrenar con pesas o con el propio peso corporal, con el fin de ganar fuerza, resistencia y masa muscular, no solo es beneficioso para fortalecer músculos y huesos y, evidentemente, para mejorar estéticamente. Cada vez más estudios demuestran que existe una estrecha relación entre el músculo y el cerebro, de forma que estar musculado ayuda a mantener la salud cerebral, a prevenir el deterioro cognitivo y, en definitiva, a envejecer mejor. Es decir, no solo es bueno para mantenerse ágil, evitar lesiones, caídas o dolores.

El motivo de la relación músculo-cerebro es que al contraer los músculos, se liberan unas proteínas llamadas mioquinas "que son capaces de 'viajar' hasta el cerebro y potenciar la neurogénesis, lo que aumenta la supervivencia neuronal, mejora la plasticidad y además son antiinflamatorias", según explica Lucía Costafreda Hernández, doctora de la Unidad de Prevención Precoz Personalizada en HM Hospitales y médico del Atlético de Madrid. "Y esta acción afecta principalmente al hipocampo, que es fundamental para la memoria y el aprendizaje", añade.

Diferentes componentes del músculo ayudan a mitigar el estrés oxidativo, la neurotoxicidad y evitan la resistencia a la insulina en el sistema nervioso

En segundo lugar, tener una masa muscular estable y suficiente "ayuda a regular los niveles de citocinas, moléculas que sirven como vía de comunicación entre el sistema nervioso y el inmunitario y son proinflamatorias -apunta Emilia Redolar, profesora de Neurociencia e investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)-. Y se ha visto que tener músculo ayuda a reducir la neuroinflamación". Esta función "podría ser clave" frente a enfermedades como el alzhéimer, tan importante como el sueño de calidad, que también limpia toxinas, añade.

En tercer lugar, la evidencia indica que diferentes componentes del músculo ayudan a mitigar el estrés oxidativo y la neurotoxicidad y, al mismo tiempo, la masa muscular evita la resistencia a la insulina en el sistema nervioso, lo cual reduce el riesgo de diabetes.

Los ejercicios de fuerza mejoran la salud vascular, dado que permiten un suministro más adecuado de oxígeno y nutrientes a diferentes tejidos Emilia Redolar — Profesora de neurociencia e investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya

Salud vascular y cognitiva

En cuarto lugar, hay estudios que demuestran que los ejercicios de fuerza mejoran la salud vascular, dado que permiten "un suministro más adecuado de oxígeno y nutrientes a diferentes tejidos, como el sistema nervioso, lo cual redunda en una mejora a nivel funcional".

Por último, a nivel cognitivo, diferentes estudios que analizan los efectos de los ejercicios de fuerza han demostrado que este tipo de entrenamiento mejora la atención selectiva, la memoria de trabajo y la toma de decisiones. Por ejemplo, un estudio de la Clínica Universidad de Navarra, realizado junto a investigadores del King’s College de Londres y del Instituto Karolinska de Suecia y publicado recientemente en la revista 'Alzheimer’s Dementia', ha demostrado que las personas mayores con más fuerza muscular y rendimiento físico tienen una evolución cognitiva más favorable.

Me gusta mucho decir a mis pacientes que el entrenamiento de fuerza es su medicina Lucía Costafreda — Médico del Atlético de Madrid

La 'medicina'

Y, al revés, diversos ensayos han demostrado que la sarcopenia, una enfermedad que provoca pérdida de masa y funcionalidad muscular y que es más común entre los mayores de 65 años está relacionada con más deterioro cognitivo.

Por todo ello y aunque no se puede concluir que hacer deporte sea un 'escudo' mágico contra la demencia o la sarcopenia, los especialistas sí coinciden en que mantenerse en forma, junto a una buena dieta, un buen descanso y las relaciones sociales, es uno de los factores protectores más importantes. "Me gusta mucho decir a mis pacientes que el entrenamiento de fuerza es su medicina. No hay que temer a las pesas, lo que buscamos es una mayor independencia para las tareas y una salud a largo plazo, puesto que el mantenimiento de una buena masa muscular mejora la salud cerebral y previene el deterioro cognitivo", indica Costafreda.