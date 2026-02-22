El espectacular tifo prohibido en el fútbol portugués en el «derbi del Miño» que recuerda su relación con Galicia

Fútbol e historia unidos en una imagen poderosa. El «derbi del Miño» de este sábado centró la actualidad deportiva de Portugal, pero no solo por el triunfo del Sporting de Braga (3-2) ante el Vitória. El equipo local trató de mostrar un tifo en el que reivindicaba su supremacía histórica. «Antes de que se le diera un nombre, ya había tierra. Antes de ser ciudad, ya había pueblo. De las gentes antiguas nació Bracara Augusta, donde las armas, la lealtad y la tierra se convirtieron en una sola», rezaba el manuscrito en latín que presidía la pieza. Junto a ella un mapa de Gallaecia Brácara romana con las provincias de Bracarensis, Lucensis y Astúrica.

La imagen respondía a la disputa milenaria entre las ciudades de Braga y Guimarães que se remonta antes de la fundación de Portugal, involucrando conflictos entre los arzobispos de Braga y los condes del Condado de Portugal. En el fútbol ambos clubes fundados en 1921 y 1922 compiten por ser el «cuarto grande del país», utilizando los apodos de «marroquíes» y «españoles» respectivamente en el equivalente a «turcos y portugueses» en el caso gallego.

El tifo elaborado por los aficionados del Sporting de Braga que recordaba su pasado con Galicia / SC Braga

«Intransigente y autista»

«La arrogancia de la decisión solo es comparable a la ignorancia que la sustenta», afeaba el club local en un durísimo comunicado contra la policía lusa. «A pesar de las valoraciones favorables de otras entidades, entre ellas la Liga Portugal y la Cruz Roja, la PSP mantuvo una postura intransigente y autista durante todo el proceso, aunque ellos mismos reconocieron que la pantalla y su manejo cumplían los requisitos de seguridad, citando únicamente como motivo del impedimento que ‘no resulta evidente que la coreografía (…) se encuadre dentro del apoyo de los clubes y sociedades deportivas participantes’”, señala la entidad presidida por António Salvador da Costa.

Tifo desde cerca / Sporting de Braga

El mosaico representaba a personajes históricos de la región. De los Brácaros que habitaban antes de la llegada de los romanos a los visigodos y suevos que compartieron reino con Galicia. Completan los nombres propios el rei Hermerico, fundador del reino suevo gallego, el sacerdote e historiador Paulo Orósio, el «apóstol» San Martiño de Dume o el templario Dom Gualdim Pais. Todo ello para reafirmar uno de sus lemas: «Antes de nacer Portugal, Braga era capital». El tifo se completaba con el reparto de octavillas divulgativas sobre el mismo.

La imagen está generando una gran admiración y revuelo en redes sociales, donde se aplaude la iniciativa del club por conjugar la divulgación con una rivalidad deportiva. «Gracias a los cientos de voluntarios que, durante las últimas semanas, contribuyeron a crear lo que se pretendía que fuera un momento histórico que realzaría no sólo al SC Braga y su ciudad, sino también al fútbol portugués», añadió en sus cuentas oficiales el club.